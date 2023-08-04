Губернатор Подмосковья Воробьев пообещал досрочно сдать участок трассы М12

Воробьев также добавил, что в работе сейчас 50 проектов. Наиболее крупные из них — концессионные дороги ЮЛА и «Пироговка», которые будут открыты в будущем году. В 2024 году также планируется открытие обхода поселка Октябрьский и обхода Больших Вязем.