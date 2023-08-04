Губернатор Подмосковья Воробьев пообещал досрочно сдать участок трассы М12

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
По его словам, в первый год работы новой трассы планируется привлечь около 70 млн тонн внутреннего грузопотока. Об этом пишет mosregtoday.ru.
«Президент поставил задачу — целиком сдать дорогу до конца года. Мы свой участок сдадим досрочно — уже в сентябре», — заявил глава региона.
Воробьев указал, что дорога будет проходить через шесть подмосковных муниципалитетов. Ее первый участок, пролегающий от ЦКАД до А108, протяженностью 22 километра, был открыт ровно год назад.
Как сообщил Вячеслав Петушенко, вдоль дороги уже устанавливают шумозащитные экраны, оборудуют освещение, а также укладывают асфальтобетон. Ведется работа и в многофункциональных зонах, где можно будет заправиться топливом и отдохнуть. В Московской области обустроят четыре такие зоны.
Трасса также сможет принять транспортные потоки с Московского скоростного диаметра. Об этом сказал гендиректор компании-подрядчика «Трансстроймеханизация» Владимир Монастырев. Это будет первый шестиполосный участок, который пройдет в Подмосковье. Монастырев добавил, что на трассе уже установлено 3,6 тысячи светильников и 92 километра ограждения.
Благодаря реализации президентского проекта существенно улучшится транспортная ситуация для 2,5 млн жителей области.
Воробьев также добавил, что в работе сейчас 50 проектов. Наиболее крупные из них — концессионные дороги ЮЛА и «Пироговка», которые будут открыты в будущем году. В 2024 году также планируется открытие обхода поселка Октябрьский и обхода Больших Вязем.