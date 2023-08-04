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Хулиганы обстреляли жилой дом на Уралмаше в Екатеринбурге

4 августа 2023, 04:36
Фото: 1MI
Хулиганы, проживающие в доме по улице Бакинских Комиссаров, 105 в Екатеринбурге, обстреляли расположенный напротив жилой дом. Местные жители вычислили, где живут стрелки, и обратились к правоохранителям.

Последний обстрел произошел ближайшей ночью, однако периодические выстрелы случаются на протяжении двух недель. По сообщениям екатеринбуржцев, выстрелы совершаются из винтовки с лазерной наводкой.

По заявлениям жителей Екатеринбурга, в их окна периодически попадают пули. Они смогли самостоятельно, без участия правоохранителей, найти, откуда стреляют, благодаря светящемуся прицелу. Информацию люди передали участковому, сообщает Е1. Сотрудники правоохранительных органов подтверждают, что информация поступила в отдел.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Стрельба#Выстрел#Полиция
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