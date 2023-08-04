Хулиганы обстреляли жилой дом на Уралмаше в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 04:38
Последний обстрел произошел ближайшей ночью, однако периодические выстрелы случаются на протяжении двух недель. По сообщениям екатеринбуржцев, выстрелы совершаются из винтовки с лазерной наводкой.
По заявлениям жителей Екатеринбурга, в их окна периодически попадают пули. Они смогли самостоятельно, без участия правоохранителей, найти, откуда стреляют, благодаря светящемуся прицелу. Информацию люди передали участковому, сообщает Е1. Сотрудники правоохранительных органов подтверждают, что информация поступила в отдел.