Хулиганы обстреляли жилой дом на Уралмаше в Екатеринбурге

По заявлениям жителей Екатеринбурга, в их окна периодически попадают пули. Они смогли самостоятельно, без участия правоохранителей, найти, откуда стреляют, благодаря светящемуся прицелу. Информацию люди передали участковому, сообщает Е1. Сотрудники правоохранительных органов подтверждают, что информация поступила в отдел.