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Из ТЦ «Мега» в Екатеринбурге срочно эвакуировали посетителей

4 августа 2023, 15:49
Фото: 1MI
Всех посетителей торгового центра «Мега» в Екатеринбурге срочно эвакуировали. Инцидент произошел 4 августа 2023 года.

По словам очевидцев, это учебная тревога. Известно, что в торговом комплексе сработала пожарная сигнализация. Представитель «Меги» не стал называть причины эвакуации. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

К ТЦ приехали пятеро сотрудников МЧС. Признаков возгорания в здании не было обнаружено. При этом посетителей уже снова стали запускать внутрь, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, 26 июля 2023 года в Нижнем Тагиле неизвестный злоумышленник угрожал взорвать ТЦ «Александровский пассаж» и «Кардинал». Во время проверки никаких подозрительных веществ не обнаружено.

Неизвестный угрожал взорвать ТЦ в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#18+#Инцидент#МЧС#Эвакуация#Торговый центр#Посетители#Тц#ТЦ Мега#Происшествия
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