Из ТЦ «Мега» в Екатеринбурге срочно эвакуировали посетителей

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
По словам очевидцев, это учебная тревога. Известно, что в торговом комплексе сработала пожарная сигнализация. Представитель «Меги» не стал называть причины эвакуации. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».
К ТЦ приехали пятеро сотрудников МЧС. Признаков возгорания в здании не было обнаружено. При этом посетителей уже снова стали запускать внутрь, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Напомним, 26 июля 2023 года в Нижнем Тагиле неизвестный злоумышленник угрожал взорвать ТЦ «Александровский пассаж» и «Кардинал». Во время проверки никаких подозрительных веществ не обнаружено.