tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Изображение материала

«Коза сгорела заживо»: дом сгорел дотла в поселке под Нижним Тагилом

4 августа 2023, 09:34
Фото: скриншот видео "Инцидент Нижний Тагил"

Коза сгорела заживо во время пожара в поселке под Нижним Тагилом

Во время пожара в поселке Висим под Нижним Тагилом сгорела коза. Вместе с ней сгорели дом, надворные постройки и баня.

Случился инцидент на улице Комсомольской 3 августа вечером, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Коза сгорела заживо… не успели выпустить из загона, — рассказал один из очевидцев.

Общая площадь пожара составила 130 квадратных метров. Огонь распространился быстро. локализовали пламя через непродолжительное время. Однако разбирать сгоревшие конструкции спасатели закончили только под утро.

По словам местного жителя, причины пожара неизвестны. Он проживает в соседнем доме.

Прошло уже 10 часов с момента пожара, а пострадавший дом все еще проливают — он горит изнутри, тлеет. В 02:00 часа ночи пришлось идти тушить самим, так как машина ушла на забор воды, а соседский дом вновь запылал. Много событий и эмоции, — рассказывал жилец соседнего дома.

На данный момент МЧС проводит проверку — выясняет причины пожара, а также устанавливает ущерб.

Склад для хранения зерна сгорел в селе под Нижним Тагилом
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле на Вые сгорел автомобильДве собаки и три дома сгорели в пожаре в БогдановичеКвартира на Вагонке сгорела из-за короткого замыкания в Нижнем Тагиле
#Ирина Кирилова#18+#Инцидент#Пожар#Животные#Смерть#Происшествия#Нижний Тагил
Подпишитесь
О работе общественного транспорта в День города в Нижнем Тагиле рассказали в мэрии
Вчера, 10:34
Ремонт трубопровода на Папанина в Нижнем Тагиле обойдется в 6,8 млн рублей
Сегодня, 09:00
Семечки с насекомыми найдены в Свердловской области
Сегодня, 03:38
75 школьников и студентов из Тагила прошли в финал конкурса «Большая перемена»
Вчера, 11:06
Названа дата проведения «Майской прогулки» в Екатеринбурге
Вчера, 10:28
«В лесу живем из-за них»: стала известна причина запаха гари в Нижнем Тагиле
2 августа, 11:18