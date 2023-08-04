«Коза сгорела заживо»: дом сгорел дотла в поселке под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Случился инцидент на улице Комсомольской 3 августа вечером, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
Коза сгорела заживо… не успели выпустить из загона, — рассказал один из очевидцев.
Общая площадь пожара составила 130 квадратных метров. Огонь распространился быстро. локализовали пламя через непродолжительное время. Однако разбирать сгоревшие конструкции спасатели закончили только под утро.
По словам местного жителя, причины пожара неизвестны. Он проживает в соседнем доме.
Прошло уже 10 часов с момента пожара, а пострадавший дом все еще проливают — он горит изнутри, тлеет. В 02:00 часа ночи пришлось идти тушить самим, так как машина ушла на забор воды, а соседский дом вновь запылал. Много событий и эмоции, — рассказывал жилец соседнего дома.
На данный момент МЧС проводит проверку — выясняет причины пожара, а также устанавливает ущерб.