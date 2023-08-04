Мэрия Екатеринбурга расторгла контракт на установку общественных туалетов

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В начале мая 2023 года власти города объявляли конкурс на оборудование восьми модульных туалетов, которые планировалось установить в разных районах. Исходя из условий контракта, туалеты должны были быть установлены 17 июля 2023 года компанией «Союзуралопт».
Из-за того, что подрядчик не установил туалеты в обозначенный срок, мэрия решила расторгнуть контракт и начала поиски новой компании. При этом руководитель «Союзуралопта» Вячеслав Кроитор не согласен с таким решением и намерен судиться, пишет Е1.
Напомним, в Нижнем Тагиле начнутся работы по ремонту трубопровода на улицах Островского и Папанина. Ремонт должен завершиться до 30 октября 2023 года.