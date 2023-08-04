Мэрия Екатеринбурга расторгла контракт на установку общественных туалетов

Из-за того, что подрядчик не установил туалеты в обозначенный срок, мэрия решила расторгнуть контракт и начала поиски новой компании. При этом руководитель «Союзуралопта» Вячеслав Кроитор не согласен с таким решением и намерен судиться, пишет Е1.