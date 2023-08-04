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Мэрия Екатеринбурга расторгла контракт на установку общественных туалетов

4 августа 2023, 11:35
Фото: 1MI
Администрация Екатеринбурга приняла решение расторгнуть контракты с подрядчиком на строительство общественных туалетов из-за конфликта.

В начале мая 2023 года власти города объявляли конкурс на оборудование восьми модульных туалетов, которые планировалось установить в разных районах. Исходя из условий контракта, туалеты должны были быть установлены 17 июля 2023 года компанией «Союзуралопт».

Из-за того, что подрядчик не установил туалеты в обозначенный срок, мэрия решила расторгнуть контракт и начала поиски новой компании. При этом руководитель «Союзуралопта» Вячеслав Кроитор не согласен с таким решением и намерен судиться, пишет Е1.

Напомним, в Нижнем Тагиле начнутся работы по ремонту трубопровода на улицах Островского и Папанина. Ремонт должен завершиться до 30 октября 2023 года.

Ремонт трубопровода на Папанина в Нижнем Тагиле обойдется в 6,8 млн рублей
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Подрядчик#Общественные туалеты#Горожане#Мэрия#Конкурс#Контракт#Поиск#Компания#Город
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