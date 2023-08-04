Мужчина ударил по попе девушку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Девушка попросила сотрудников цветочного магазина показать камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина, проходя мимо екатеринбурженки, выворачивается руку назад и, задев ее, идет дальше, при этом не оборачиваясь, пишет Е1.
После этого девушка его догнала, сняла на видеокамеру, а потом обратилась в полицию с заявлением. В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что по факту инцидента проведут проверку.
Напомним, 28 января 2023 года в Нижнем Тагиле мужчина в общественном транспорте во время час-пика трогал за ягодицы девушку.