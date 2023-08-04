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Мужчина ударил по попе девушку в Екатеринбурге

4 августа 2023, 14:42
Фото: 1MI
Неизвестный мужчина в клетчатой рубашке в Екатеринбурге ударил по попе мимо проходящую девушку. Инцидент произошел в центре города.

Девушка попросила сотрудников цветочного магазина показать камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина, проходя мимо екатеринбурженки, выворачивается руку назад и, задев ее, идет дальше, при этом не оборачиваясь, пишет Е1.

После этого девушка его догнала, сняла на видеокамеру, а потом обратилась в полицию с заявлением. В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что по факту инцидента проведут проверку.

Напомним, 28 января 2023 года в Нижнем Тагиле мужчина в общественном транспорте во время час-пика трогал за ягодицы девушку.

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