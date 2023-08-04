На НРФ «Регионы» будет представлен рейтинг уральских рекламных агентств

Как рассказал Сергей Балакирев, глава комитета по исследованиям «АКАР Урал», директор агентства AMG, в 2023 году рейтинг будет дополнен новыми участниками и усовершенствован. Представитель АКАР отметил, что количество участников рейтинга увеличится, а круг рекламодателей, которые будут давать оценку рекламным агентствам, расширится. Также при представлении данных рейтинга будет действовать новый подход. Сейчас АКАР работает над созданием интерактивной навигации. В результате агентства-лидеры будут представлены рекламодателям не только по оборотам, но и по специализациям.