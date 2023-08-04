На НРФ «Регионы» будет представлен рейтинг уральских рекламных агентств

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
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Updated Сегодня, 09:12
Начался прием заявок на участие в рейтинге региональных рекламных агентств Урала. Организатором исследования является «АКАР Урал». Результаты исследования позволят составить объективное представление об уровне клиентского сервиса агентств-участников и объемах рынка в субъектах УрФО — на Ямале, в Югре, Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областях.
Рейтинг участников представят на одной из сессий НРФ «Регионы», которая посвящена региональным рынкам. Форум пройдет 14 сентября в Екатеринбурге. Программа мероприятия включает в себя презентацию некоторых продуктов рекламной индустрии, а также выступление амбассадоров АКАР из разных российских городов.
Впервые рейтинг уральских рекламных агентств был представлен в рамках НРФ «Регионы — 2022». В прошлом году заявки подали семнадцать участников из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Суммарный оборот агентств-участников превысил 2 миллиарда рублей.
Директор «АКАР Урал» Василий Рубан отметил, что уральский рекламный рынок является одним из самых конкурентных в Российской Федерации. Однако до недавнего времени у ассоциации не было конкретных статистических данных о его объемах и сведений о лидерах в сфере рекламы. Чтобы восполнить этот пробел, в 2022 году был составлен рейтинг рекламных агентств из субъектов УрФО. Исследование 2023 года позволит дать оценку динамики развития отрасли.
В «АКАР Урал» отметили, что исследование рекламного рынка УрФО в этом году будет более масштабным.
Как рассказал Сергей Балакирев, глава комитета по исследованиям «АКАР Урал», директор агентства AMG, в 2023 году рейтинг будет дополнен новыми участниками и усовершенствован. Представитель АКАР отметил, что количество участников рейтинга увеличится, а круг рекламодателей, которые будут давать оценку рекламным агентствам, расширится. Также при представлении данных рейтинга будет действовать новый подход. Сейчас АКАР работает над созданием интерактивной навигации. В результате агентства-лидеры будут представлены рекламодателям не только по оборотам, но и по специализациям.
Сергей Балакирев отметил, что на рынке рекламных агентств Урала представлено много компаний, которые являются экспертами в разных сегментах, например креатив, SMM, перформанс. Цель организаторов исследования — максимально доступно представить лучших из них в своих нишах.
Рейтингование уральских рекламных агентств будет осуществляться на основе четырех параметров. Это оборот услуг по рекламе за прошлый год, качество клиентского сервиса, готовность предоставлять рекомендации и наведенная известность. Учитываться будут и другие показатели, например штат сотрудников, отраслевая экспертиза и ключевые клиенты рекламных агентств. Однако по этим параметрам ранжирование участников не предусмотрено.
Качество клиентского сервиса и известность агентства исследователи определят с помощью онлайн-анкетирования рекламодателей — это рекламные и маркетинговые отделы, предприниматели, аналитики и эксперты.
Выручку каждого агентства, участвующего в рейтинге, определят на основании бухотчетности и информации из открытых источников. Эти данные будут проанализированы и верифицированы.
Финансовые показатели уральских рекламных агентств будут оценены специалистами «Аудиторской компании А16».
Уточняется, что рейтинг носит заявительный характер. В нем могут принять участие рекламные агентства, в которых работает не менее пяти сотрудников, а оборот составляет от десяти миллионов рублей в год. Обязательным требованием является расположение головного офиса — он должен находиться на территории Уральского федерального округа.
Срок подачи заявок на участие в рейтинге — до 15 августа. Заявку можно составить в свободной форме и направить на электронный адрес [email protected]. Чтобы подтвердить заявку, участник должен заполнить онлайн-анкету.
С положением о рейтинге можно ознакомиться по ссылке. Прошлогодние результаты исследования уральских рекламных агентств представлены на сайте АКАР.