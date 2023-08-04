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Откровенное видео чиновницы в ХМАО вызвало скандал

4 августа 2023, 15:24
Фото: 1MI

Видео чиновницы из ХМАО вызвало скандал

Замначальника подготовки и контроля проектно-сметной документации Екатерина Смирнова из города Пыть-Яха в ХМАО выложила в соцсети откровенное видео, из-за которого разгорелся скандал.

На видео чиновница, одетая в красную юбку, пьет кофе и, поглаживая себя, назвала происходящее «рабочим процессом». При этом, как заметили наблюдатели, перед ней на столе не видно никаких рабочих документов, калькулятора компьютера, пишут «Новые известия».

Данная запись мигом разлетелась по сети и из-за него разгорелся скандал. Глава Пыть-Яха Александр Морозов дал обещание взять под контроль поведение чиновницы мэрии. Кроме того, Смирнову вызвали на заседание комиссии по служебному поведению сотрудников, которое состоится 8 августа 2023 года.

Напомним, 23 июня 2023 года в Екатеринбурге местный депутат Александр Колесников вступил в ссору с пешеходом, который снимал на видеокамеру его иномарку, припаркованную на тротуаре.

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