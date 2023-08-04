Откровенное видео чиновницы в ХМАО вызвало скандал

На видео чиновница, одетая в красную юбку, пьет кофе и, поглаживая себя, назвала происходящее «рабочим процессом». При этом, как заметили наблюдатели, перед ней на столе не видно никаких рабочих документов, калькулятора компьютера, пишут «Новые известия».