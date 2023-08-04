Предприниматель из Первоуральска избил таксиста из-за бутылки пива

Известно, что Муратов — уроженец Кыргызстана, который законно находится на территории России. В результате случившегося Киргизия направила в Министерство иностранных дел РФ ноту. Возник общественный резонанс, сообщает «КП-Екатеринбург», из-за которого в отношении уроженца Первоуральска было возбуждено уголовное дело.