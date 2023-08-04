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Предприниматель из Первоуральска избил таксиста из-за бутылки пива

4 августа 2023, 07:08
Фото: Скриншот видеозаписи "КП-Екатеринбург"
Игорь Майсурадзе — предприниматель из Первоуральска, основавший завод «Трубманн», — напал на водителя такси Шамиля Муратова во время поездки в Москве. Инцидент произошел 18 июня. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Известно, что Муратов — уроженец Кыргызстана, который законно находится на территории России. В результате случившегося Киргизия направила в Министерство иностранных дел РФ ноту. Возник общественный резонанс, сообщает «КП-Екатеринбург», из-за которого в отношении уроженца Первоуральска было возбуждено уголовное дело.

Пострадавший таксист рассказал, что свердловчанин сел в машину с пивом в руках. Водитель сделал замечание, и алкогольный напиток перешел в руки жены Майсурадзе. Тем не менее, Муратов отказался везти пассажиров.

В результате потасовки таксист получил травмы — перелом челюсти. Бизнесмену грозит до 2 лет тюрьмы.

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