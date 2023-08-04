Предприниматель из Первоуральска избил таксиста из-за бутылки пива

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Известно, что Муратов — уроженец Кыргызстана, который законно находится на территории России. В результате случившегося Киргизия направила в Министерство иностранных дел РФ ноту. Возник общественный резонанс, сообщает «КП-Екатеринбург», из-за которого в отношении уроженца Первоуральска было возбуждено уголовное дело.
Пострадавший таксист рассказал, что свердловчанин сел в машину с пивом в руках. Водитель сделал замечание, и алкогольный напиток перешел в руки жены Майсурадзе. Тем не менее, Муратов отказался везти пассажиров.
В результате потасовки таксист получил травмы — перелом челюсти. Бизнесмену грозит до 2 лет тюрьмы.