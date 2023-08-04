Пропавшего подростка из Ревды разыскивают полторы недели

В день исчезновения несовершеннолетний из Ревды был одет в серую футболку светлого оттенка, темные укороченные брюки с лампасами серого цвета, в черно-белую спортивную обувь. На голове была кепка Nike черного цвета, за спиной — такого же цвета рюкзак. У мальчика был серебряный самокат.