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Пропавшего подростка из Ревды разыскивают полторы недели

4 августа 2023, 05:58
Фото: 1MI
На протяжении полутора недель волонтеры и правоохранители разыскивают 14-летнего подростка из Ревды. Мальчика зовут Мальцев Егор. С 24 июля никто не знает, где он находится.

Известно, что рост молодого человека составляет 1 метр 68 сантиметров, у него нормальное телосложение, русые волосы с темным оттенком. Глаза мальчика — серо-голубого цвета.

В день исчезновения несовершеннолетний из Ревды был одет в серую футболку светлого оттенка, темные укороченные брюки с лампасами серого цвета, в черно-белую спортивную обувь. На голове была кепка Nike черного цвета, за спиной — такого же цвета рюкзак. У мальчика был серебряный самокат.

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Поисковики предполагают, что Егор, вероятно, находится в столице Свердловской области — в Екатеринбурге. Они просят всех, кто мог видеть юношу, сообщить информацию о его местоположении по номерам +7-800-700-54-52 или 112. Информацию распространяет поисковый добровольческий отряд «ЛизаАлерт».

Пропавшего 14-летнего подростка из Ревды ищут вторые сутки
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#Ребенок#Поиск ребенка#Пропал ребенок#Пропал#Ревда#Происшествия#Анна Варнакина
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