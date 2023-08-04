Пропавшего подростка из Ревды разыскивают полторы недели

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Известно, что рост молодого человека составляет 1 метр 68 сантиметров, у него нормальное телосложение, русые волосы с темным оттенком. Глаза мальчика — серо-голубого цвета.
В день исчезновения несовершеннолетний из Ревды был одет в серую футболку светлого оттенка, темные укороченные брюки с лампасами серого цвета, в черно-белую спортивную обувь. На голове была кепка Nike черного цвета, за спиной — такого же цвета рюкзак. У мальчика был серебряный самокат.
Поисковики предполагают, что Егор, вероятно, находится в столице Свердловской области — в Екатеринбурге. Они просят всех, кто мог видеть юношу, сообщить информацию о его местоположении по номерам +7-800-700-54-52 или 112. Информацию распространяет поисковый добровольческий отряд «ЛизаАлерт».