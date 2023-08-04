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Ремонт трубопровода на Папанина в Нижнем Тагиле обойдется в 6,8 млн рублей

4 августа 2023, 09:00
Фото: 1MI
Ремонтировать будут участок по улице Папанина и улице Островского. Начальная сумма контракта составляет 6,8 млн рублей. Работы по ремонту аварийных участков должны быть выполнены не позднее 30 октября 2023 года.

Закупка находится на стадии подачи заявок. Начальная сумма контракта составляет 6,8 млн рублей. Работы по ремонту аварийных участков должны быть выполнены не позднее 30 октября 2023 года.

Финансировать ремонт аварийных участков будут из местного бюджета. Изначально стоимость работ была на уровне 6,9 млн рублей, но применив понижающий коэффициент, сумма контракта упала до 6,8 млн.

По условиям контракта подрядчик обязан самостоятельно выполнить геодезические работы на подготовительном этапе. Только после подготовки всех необходимых актов он сможет приступить непосредственно к ремонту сетей холодного водоснабжения.

Общая протяженность ремонтируемой сети водопровода составит чуть более 340 метров. После окончания работ подрядчик также берет на себя ответственность по озеленению территории.

Напомним, что в текущем году было выделено порядка 300 миллионов рублей на реконструкцию трех километров теплосетей на Вагонке.

Масштабная замена теплосетей за 300 миллионов продолжается на Вагонке в Нижнем Тагиле
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