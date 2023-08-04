Рыбак заплатит больше миллиона рублей семье убитого егеря в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Егерь Андрей с напарником проверяли местность на наличие следов незаконной рыбной ловли. Мужчина заметил в лесу охотничий домик, в котором была свежевыловленная рыба и спросил у находившегося внутри местного жителя, как она была поймана. В результате между мужчинами завязался конфликт. В ходе него рыболов выстрелил в егеря и набросился с топором на напарника.
От полученных травм Андрей умер в больницу, а второй мужчина выжил. Нападавший был задержан и обвинен в убийстве и покушении на убийство. Он был отправлен в колонию строгого режима на 22 года. Также мужчина должен был выплатить один миллион рублей компенсации морального вреда супруге погибшего.
Родные убитого егеря обратились в суд с гражданским иском. Они потребовали в общей сложности 25 миллионов рублей компенсации. В результате исковые требования были удовлетворены частично. Так, Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области должен выплатить компенсацию в размере 110 тысяч рублей вдове погибшего и по 60 тысяч рублей каждому из детей. Виновный же в гибели Андрея должен выплатить по 540 тысяч рублей каждому из детей.