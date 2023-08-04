Рыбак заплатит больше миллиона рублей семье убитого егеря в Свердловской области

Родные убитого егеря обратились в суд с гражданским иском. Они потребовали в общей сложности 25 миллионов рублей компенсации. В результате исковые требования были удовлетворены частично. Так, Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области должен выплатить компенсацию в размере 110 тысяч рублей вдове погибшего и по 60 тысяч рублей каждому из детей. Виновный же в гибели Андрея должен выплатить по 540 тысяч рублей каждому из детей.