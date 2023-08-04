tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

Изображение материала

Семечки с насекомыми найдены в Свердловской области

4 августа 2023, 03:38
Фото: 1MI
Предприниматель пытался ввезти продукцию ненадлежащего качества из Китая в Свердловскую область. ИП Волков А.Е. не смог довезти семена подсолнечника до реализации на территории России, так как получил предписание.

Известно, что в двух партиях семечек (общее количество насчитывает 1780 мешков) специалисты Россельхознадзора Свердловской области обнаружили вредителей — трогодерму изменчивую. Букашка присутствовала в семенах живой и в виде имаго.

Наличие насекомого является несоответствием техрегламенту Таможенного союза в России. Индивидуальному предпринимателю, занимающемуся перевозкой, было выдано предписание об устранении нарушений. Волков А.Е. выполнил требования, сообщает ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора».

Почти 9 тонн поддельной «молочки» пытались ввезти в Свердловскую область в 2022 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Две тонны поддельной молочной продукции найдено в Свердловской областиСемья из Свердловской области задержана за продажу поддельной молочкиПоддельную колбасу продавали в Свердловской области
#Россельхознадзор#Семечки#Семена#Таможня#Насекомые#Свердловская область#Экология#Анна Варнакина
Подпишитесь
Сероводородом и диоксидом азота 99 раз дышали жители Нижнего Тагила в июле
2 августа, 07:05
Специальный совет будет следить за здоровьем жителей Нижнего Тагила
Вчера, 08:49
Опасные водоматы обнаружены в Свердловской области после трагедии с подростками
Вчера, 11:15
Боксер из Нижнего Тагила завоевал серебро на Первенстве РФ по тайскому боксу
1 августа, 09:16
Запрет на аборты не поддержали в парламенте Свердловской области
Сегодня, 04:59
«В лесу живем из-за них»: стала известна причина запаха гари в Нижнем Тагиле
2 августа, 11:18