Семечки с насекомыми найдены в Свердловской области

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Известно, что в двух партиях семечек (общее количество насчитывает 1780 мешков) специалисты Россельхознадзора Свердловской области обнаружили вредителей — трогодерму изменчивую. Букашка присутствовала в семенах живой и в виде имаго.
Наличие насекомого является несоответствием техрегламенту Таможенного союза в России. Индивидуальному предпринимателю, занимающемуся перевозкой, было выдано предписание об устранении нарушений. Волков А.Е. выполнил требования, сообщает ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора».