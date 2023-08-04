Страдающей от потери памяти пенсионер из Верхней Салды ушел в лес и не вернулся

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Известно, что Валерий Константинович Синев покинул домовладение в утренние часы — приблизительно в 9 утра. Он направился на территорию коллективных садов № 18. В город мужчина еще не возвращался.
Пресс-служба Администрации Верхней Салды сообщает, что пожилой свердловчанин имеет проблемы с кратковременной памятью, а также с ориентацией в пространстве. Об этом мэрия рассказала в сообществе во «ВКонтакте» с призывом не проходить мимо пропавшего.
Валерий Константинович вышел из дома в черных спортивных брюках с белыми лампасами, в куртке и кепке светло-зеленого цвета. Любую информацию о местоположении и судьбе пропавшего просят сообщать по номерам +7 (932) 117-04-80 и +7 (903) 087-31-09.