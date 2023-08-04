Страдающей от потери памяти пенсионер из Верхней Салды ушел в лес и не вернулся

Пресс-служба Администрации Верхней Салды сообщает, что пожилой свердловчанин имеет проблемы с кратковременной памятью, а также с ориентацией в пространстве. Об этом мэрия рассказала в сообществе во «ВКонтакте» с призывом не проходить мимо пропавшего.