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Страдающей от потери памяти пенсионер из Верхней Салды ушел в лес и не вернулся

4 августа 2023, 09:38
Фото: 1MI
Пенсионер, который страдает от потери памяти, пропал в лесу в Верхней Салде. 68-летний мужчина вышел из дома 3 августа, направился собирать грибы, но не вернулся. Его разыскивают.

Известно, что Валерий Константинович Синев покинул домовладение в утренние часы — приблизительно в 9 утра. Он направился на территорию коллективных садов № 18. В город мужчина еще не возвращался.

Пресс-служба Администрации Верхней Салды сообщает, что пожилой свердловчанин имеет проблемы с кратковременной памятью, а также с ориентацией в пространстве. Об этом мэрия рассказала в сообществе во «ВКонтакте» с призывом не проходить мимо пропавшего.

Пропавший пенсионерПропавший пенсионер
Пропавший пенсионер
Фото: "Администрация Верхней Салды"

Валерий Константинович вышел из дома в черных спортивных брюках с белыми лампасами, в куртке и кепке светло-зеленого цвета. Любую информацию о местоположении и судьбе пропавшего просят сообщать по номерам +7 (932) 117-04-80 и +7 (903) 087-31-09.

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