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Свердловчанин заявил об угрозах уголовным делом после возвращения со СВО на лечение

4 августа 2023, 04:12
Фото: Midjourney
Руслан Шакирова, 44-летний мужчина из Верхней Туры, был призван по частичной мобилизации. Когда он приехал в Екатеринбург для лечения, свердловчанина якобы заставили подписать контракт с Минобороны, угрожая отсутствующим уголовным делом.

Шакиров выполняет задачи на территории спецоперации приблизительно 5 месяцев. Недавно мужчина узнал, что имеет право на бронь от мобилизации на работе: по его профессии предоставляется отсрочка.

Мужчина попытался выяснить, по какой причине его не забронировали. Филиал предприятия ответил, что причиной стало отсутствие бланков установленной формы в военкомате Ленинского района Екатеринбурга.

Житель Свердловской области обратился в суд, обвиняя работодателя и военный комиссариат в бездействии, а также фиксируя за собой право на бронь. Однако дело не было доведено до конца, так как в июле Шакиров подписывает контракт с Минобороны. Как утверждает сам мужчина, ему угрожали несуществующим уголовным делом, сообщает Е1. В случае, если обвинения подтвердятся, договор может быть аннулирован.

На историю не забронированного, к тому же многодетного военного, обратил внимание депутат Госдумы Максим Иванов. Он предложил отправить на его имя официальные бумаги, после чего — разобраться в возникшей ситуации.

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#Анна Варнакина#СВО#Минобороны#Военный#Суд#Адвокат#Происшествия#Верхняя Тура
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