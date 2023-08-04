Свердловчанин заявил об угрозах уголовным делом после возвращения со СВО на лечение

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Шакиров выполняет задачи на территории спецоперации приблизительно 5 месяцев. Недавно мужчина узнал, что имеет право на бронь от мобилизации на работе: по его профессии предоставляется отсрочка.
Мужчина попытался выяснить, по какой причине его не забронировали. Филиал предприятия ответил, что причиной стало отсутствие бланков установленной формы в военкомате Ленинского района Екатеринбурга.
Житель Свердловской области обратился в суд, обвиняя работодателя и военный комиссариат в бездействии, а также фиксируя за собой право на бронь. Однако дело не было доведено до конца, так как в июле Шакиров подписывает контракт с Минобороны. Как утверждает сам мужчина, ему угрожали несуществующим уголовным делом, сообщает Е1. В случае, если обвинения подтвердятся, договор может быть аннулирован.
На историю не забронированного, к тому же многодетного военного, обратил внимание депутат Госдумы Максим Иванов. Он предложил отправить на его имя официальные бумаги, после чего — разобраться в возникшей ситуации.