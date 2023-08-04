Свердловчанин заявил об угрозах уголовным делом после возвращения со СВО на лечение

Житель Свердловской области обратился в суд, обвиняя работодателя и военный комиссариат в бездействии, а также фиксируя за собой право на бронь. Однако дело не было доведено до конца, так как в июле Шакиров подписывает контракт с Минобороны. Как утверждает сам мужчина, ему угрожали несуществующим уголовным делом, сообщает Е1. В случае, если обвинения подтвердятся, договор может быть аннулирован.