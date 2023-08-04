Тагильчанин бросил беременную кошку, а жители ГГО пожаловались на канаву с навозом

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
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Updated Сегодня, 16:39
Во время пожара, который разгорелся в поселке Висим под Нижним Тагилом, заживо сгорела коза. Вместе с животным от огня пострадали дом, надворные постройки, а также баня.
Бывший владелец кафе «Красная шапочка» на ГГМ после того, как заведение закрылось, покинул точку и оставил там беременную кошку, которая жила с ним. Соседи ищут котятам хорошую семью.
Стоимость ремонта участка трубопровода по улицам Папанина и Островского составит около 7 миллионов рублей. Все ремонтные работы будут сделаны до 30 октября 2023 года.
Жители поселка Горноуральский 4 августа 2023 года заметили, что от комплекса «Горноуральский» по канаве течет жидкий навоз. По словам активистов, эта канава появилась недавно.
Житель Первоуральска избил таксиста во время поездки в Москве. Как оказалось, причиной его агрессии стало замечание водителя такси в отношении пива, которое пассажир держал в руках.