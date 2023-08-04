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Тагильчанин бросил беременную кошку, а жители ГГО пожаловались на канаву с навозом

4 августа 2023, 16:34
Фото: Midjourney
Житель Нижнего Тагила, уехав после закрытия бизнеса, бросил беременную кошку, а жители Горноуральского ГО пожаловались на канаву с навозом. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила за 4 августа 2023 года.

Во время пожара, который разгорелся в поселке Висим под Нижним Тагилом, заживо сгорела коза. Вместе с животным от огня пострадали дом, надворные постройки, а также баня.

«Коза сгорела заживо»: дом сгорел дотла в поселке под Нижним Тагилом
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Бывший владелец кафе «Красная шапочка» на ГГМ после того, как заведение закрылось, покинул точку и оставил там беременную кошку, которая жила с ним. Соседи ищут котятам хорошую семью.

Житель Нижнего Тагила закрыл кафе, съехал и бросил беременную кошку
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Стоимость ремонта участка трубопровода по улицам Папанина и Островского составит около 7 миллионов рублей. Все ремонтные работы будут сделаны до 30 октября 2023 года.

Ремонт трубопровода на Папанина в Нижнем Тагиле обойдется в 6,8 млн рублей
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Жители поселка Горноуральский 4 августа 2023 года заметили, что от комплекса «Горноуральский» по канаве течет жидкий навоз. По словам активистов, эта канава появилась недавно.

Жители Горноуральского пожаловались на новую канаву с навозом от агрокомплекса
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Житель Первоуральска избил таксиста во время поездки в Москве. Как оказалось, причиной его агрессии стало замечание водителя такси в отношении пива, которое пассажир держал в руках.

Предприниматель из Первоуральска избил таксиста из-за бутылки пива
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Жители Горноуральского пожаловались на новую канаву с навозом от агрокомплекса
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