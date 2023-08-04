Трехлетнего мальчика на беговеле сбила иномарка в Екатеринбурге

Ребенок попал в больницу в результате ДТП в неизвестном состоянии. Автовладелец допустил наезд на малыша, проживающего в Екатеринбурге, из-за того, что поздно увидел пострадавшего. Водитель предпринял попытку затормозить, чтобы обезопасить юного свердловчанина, но не успел.