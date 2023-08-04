Трехлетнего мальчика на беговеле сбила иномарка в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Ребенок попал в больницу в результате ДТП в неизвестном состоянии. Автовладелец допустил наезд на малыша, проживающего в Екатеринбурге, из-за того, что поздно увидел пострадавшего. Водитель предпринял попытку затормозить, чтобы обезопасить юного свердловчанина, но не успел.
О случившемся дорожно-транспортном происшествии сообщает отделение пропаганды госавтоинспекции столицы Свердловской области. Известно, что все случилось в вечернее время суток 3 августа. Время происшествия — приблизительно 18:57 вблизи дома №5.