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Трехлетнего мальчика на беговеле сбила иномарка в Екатеринбурге

4 августа 2023, 06:38
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
Трехлетний мальчик на детском велосипеде (беговеле) был сбит иномаркой Lifan Solano в Екатеринбурге на территории микрорайона Светлый. Ребенок пересекал улицу по пешеходному переходу.

Ребенок попал в больницу в результате ДТП в неизвестном состоянии. Автовладелец допустил наезд на малыша, проживающего в Екатеринбурге, из-за того, что поздно увидел пострадавшего. Водитель предпринял попытку затормозить, чтобы обезопасить юного свердловчанина, но не успел.

О случившемся дорожно-транспортном происшествии сообщает отделение пропаганды госавтоинспекции столицы Свердловской области. Известно, что все случилось в вечернее время суток 3 августа. Время происшествия — приблизительно 18:57 вблизи дома №5.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Велосипед#ДТП#Дети#ГИБДД#18+
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