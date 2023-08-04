В приюте Челябинской области погибло 40 котят после обрушении крыши

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Две сотрудницы приюта, которым 60 и 70 лет, сейчас самостоятельно разбирают завалы и ищут остальных питомцев, которых всего было 200. Погибло 40 котят, остальные тоже могли умереть, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
По словам сотрудниц, обвал крыши произошел из-за старого шифера, который обрушился после прошедшего ливня. В приюте сделан только косметический ремонт, на то, чтобы сделать более полный, не было денег.
Напомним, в июле 2023 года в Нижнем Тагиле в ИК-5 упала крыша во время проведения ремонтных работ. Один из рабочих скончался на месте происшествия, другого вытащили погибшим, еще один пострадал.