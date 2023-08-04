tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Изображение материала

В приюте Челябинской области погибло 40 котят после обрушении крыши

4 августа 2023, 11:05
Фото: Midjourney
В приюте для животных Челябинской области произошло обрушение крыши. Инцидент произошел в городе Катав-Ивановск.

Две сотрудницы приюта, которым 60 и 70 лет, сейчас самостоятельно разбирают завалы и ищут остальных питомцев, которых всего было 200. Погибло 40 котят, остальные тоже могли умереть, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Видео: Telegram-канал «Урал Мэш».

По словам сотрудниц, обвал крыши произошел из-за старого шифера, который обрушился после прошедшего ливня. В приюте сделан только косметический ремонт, на то, чтобы сделать более полный, не было денег.

Напомним, в июле 2023 года в Нижнем Тагиле в ИК-5 упала крыша во время проведения ремонтных работ. Один из рабочих скончался на месте происшествия, другого вытащили погибшим, еще один пострадал.

Тело второго рабочего извлечено из-под завалов в ИК-5 в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
«Коза сгорела заживо»: дом сгорел дотла в поселке под Нижним ТагиломВ полиции опровергли возвращение домой 5-летней девочки Сони из ЕкатеринбургаВ екатеринбургском озере Шарташ нашли утонувшую косулю
#Елизавета Зиборова#Видео#Екатеринбург#Свердловская область#18+#Инцидент#Смерть#Приют#Приют для животных#Котята#Крыша#Обрушение крыши#Обрушение#ЧП#Происшествия
Подпишитесь
Жители Горноуральского пожаловались на новую канаву с навозом от агрокомплекса
Сегодня, 11:21
Ремонт трубопровода на Папанина в Нижнем Тагиле обойдется в 6,8 млн рублей
Сегодня, 09:00
Семечки с насекомыми найдены в Свердловской области
Сегодня, 03:38
75 школьников и студентов из Тагила прошли в финал конкурса «Большая перемена»
Вчера, 11:06
Названа дата проведения «Майской прогулки» в Екатеринбурге
Вчера, 10:28
«В лесу живем из-за них»: стала известна причина запаха гари в Нижнем Тагиле
2 августа, 11:18