В ветклинике в Екатеринбурге коту сломали лапу

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Кот проходил назначенное лечение в клинике, где ему ставили капельницы. Хозяева привозили его утром и вечером забирали. Накануне, привезя животное домой, супруги заметили, что кот не может ступить на свою лапу, пишет Е1.
Екатеринбуржец предположил, что у кота перелом. В ветклинике диагноз подтвердили и наложили гипс, а также ветеринары сообщили, что больше конечность у животного функционировать не будет даже если срастется.
При этом хозяйка отметила, что сотрудники учреждения не извинились, а на ее вопрос о том, каким образом будет решаться данный вопрос, ответили, что через суд. Женщина считает, что ему могли сломать лапу во время капельницы, так как коту эти процедуры не нравились и он постоянно вырывался.
По словам ветеринара, который лечил животное, из-за остеопороза, который у него развился, может быть ломкость костей. Из-за того, что кот сопротивлялся во время капельницы, ему сделали фиксацию, во время которой могла сломаться его лапа.
Напомним, в Нижнем Тагиле местные жители нашли в своем гараже нескольких котят, у которых гноились глаза.