В ветклинике в Екатеринбурге коту сломали лапу

При этом хозяйка отметила, что сотрудники учреждения не извинились, а на ее вопрос о том, каким образом будет решаться данный вопрос, ответили, что через суд. Женщина считает, что ему могли сломать лапу во время капельницы, так как коту эти процедуры не нравились и он постоянно вырывался.