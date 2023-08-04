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В ветклинике в Екатеринбурге коту сломали лапу

4 августа 2023, 13:06
Фото: Midjourney
Пожилому коту во время капельницы в ветеринарной клинике в Екатеринбурге сломали лапу.

Кот проходил назначенное лечение в клинике, где ему ставили капельницы. Хозяева привозили его утром и вечером забирали. Накануне, привезя животное домой, супруги заметили, что кот не может ступить на свою лапу, пишет Е1.

Екатеринбуржец предположил, что у кота перелом. В ветклинике диагноз подтвердили и наложили гипс, а также ветеринары сообщили, что больше конечность у животного функционировать не будет даже если срастется.

При этом хозяйка отметила, что сотрудники учреждения не извинились, а на ее вопрос о том, каким образом будет решаться данный вопрос, ответили, что через суд. Женщина считает, что ему могли сломать лапу во время капельницы, так как коту эти процедуры не нравились и он постоянно вырывался.

По словам ветеринара, который лечил животное, из-за остеопороза, который у него развился, может быть ломкость костей. Из-за того, что кот сопротивлялся во время капельницы, ему сделали фиксацию, во время которой могла сломаться его лапа.

Напомним, в Нижнем Тагиле местные жители нашли в своем гараже нескольких котят, у которых гноились глаза.

Маленьких котят с гноящимися глазами нашли в гараже жители Нижнего Тагила
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Кот#18+#Инцидент#Ветеринар#Ветеринарная клиника#Перелом#Животное#Капельница#Лечение#Происшествия
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