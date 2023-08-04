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Водитель погиб. Фургон в влетел в фуру на Челябинском тракте

4 августа 2023, 09:38
Фото: Е1

Водитель погиб после столкновения фуры с фургоном на Челябинском тракте

На Челябинском тракте произошла дорожная авария с участием четырех автомобилей, в результате чего погиб один из водителей. ДТП случилось 4 августа 2023 года.

Известно, что в ехавшую фуру влетел фургон, после чего он опрокинулся и загорелся. По словам очевидцев, клубы плотного темного дыма видно за несколько километров от места происшествия.

По предварительной информации, погиб водитель, который ехал в фургоне. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

Автомобильное движение на дорожном участке, где произошла авария, сейчас затруднено, так как горящий фургон находится посреди проезжей части и объехать его нельзя.

Напомним, 2 августа 2023 года в Нижнем Тагиле произошла массовая авария с участием иномарок Chevrolet Cruze, Nissan Note и Volkswagen Golf. 35-летняя владелица Chevrolet Cruze получила травму головы, однако от госпитализации в больницу отказалась.

Подробности массового ДТП на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле рассказали в ГИБДД
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