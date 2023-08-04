Водитель погиб. Фургон в влетел в фуру на Челябинском тракте

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Известно, что в ехавшую фуру влетел фургон, после чего он опрокинулся и загорелся. По словам очевидцев, клубы плотного темного дыма видно за несколько километров от места происшествия.
По предварительной информации, погиб водитель, который ехал в фургоне. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.
Автомобильное движение на дорожном участке, где произошла авария, сейчас затруднено, так как горящий фургон находится посреди проезжей части и объехать его нельзя.
Напомним, 2 августа 2023 года в Нижнем Тагиле произошла массовая авария с участием иномарок Chevrolet Cruze, Nissan Note и Volkswagen Golf. 35-летняя владелица Chevrolet Cruze получила травму головы, однако от госпитализации в больницу отказалась.