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Updated Сегодня, 09:28

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Вой сирены разбудил жителей Екатеринбурга

4 августа 2023, 09:26
Фото: 1MI
От воя сирены в утреннее время 4 августа проснулись жители Сортировки в Екатеринбурге. По словам местных жителей, вой на улице был очень громким.

Случилось это в 06:00. Однако все закончилось через несколько минут. Некоторые из местных жителей предположили, что сломалась сигнализация у автомобиля и даже нашли предполагаемое место.

Горожане отмечают, что вой доносился в районе улиц Расточная-Техническая, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург».

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, сообщений о ЧП к ним не поступало. Не зафиксировано обращений и в ЕДДС.

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#Ирина Кирилова#Инцидент#Вой#Гул#МЧС#Происшествия#Екатеринбург
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