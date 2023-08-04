Вой сирены разбудил жителей Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Случилось это в 06:00. Однако все закончилось через несколько минут. Некоторые из местных жителей предположили, что сломалась сигнализация у автомобиля и даже нашли предполагаемое место.
Горожане отмечают, что вой доносился в районе улиц Расточная-Техническая, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург».
По данным ГУ МЧС по Свердловской области, сообщений о ЧП к ним не поступало. Не зафиксировано обращений и в ЕДДС.