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Запрет на аборты не поддержали в парламенте Свердловской области

4 августа 2023, 04:59
Фото: tagilcity.ru
Парламент Свердловской области не поддержал запрет абортов. Депутат Вячеслав Погудин высказал свою точку зрения и отметил, что он отрицательно относится к отмене права на прерывание беременности.

Со слов представителя власти, прерывать беременность или отказаться от этой идеи — решение и желание женщины. В свою очередь, отмечает депутат, законопроект, направленный на запрет абортов, может привести к росту «подпольных» хирургических вмешательств. Соответствующие заявление Погудин сделал во время пресс-конференции.

Представитель парламента вспомнил начало своей хирургической практики, которое приходилось на время запрета абортов, и подметил существование «отделения криминальных абортов». В то время женщины уходили из жизни в результате осложнений, а уровень летальности доходил до 80%, сообщает «КП-Екатеринбург».

По числу абортов в лидерах оказалась Свердловская область
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#Анна Варнакина#Свердловская область#Парламент#Аборт#Запрет#Общество
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