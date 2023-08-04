Запрет на аборты не поддержали в парламенте Свердловской области

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
Со слов представителя власти, прерывать беременность или отказаться от этой идеи — решение и желание женщины. В свою очередь, отмечает депутат, законопроект, направленный на запрет абортов, может привести к росту «подпольных» хирургических вмешательств. Соответствующие заявление Погудин сделал во время пресс-конференции.
Представитель парламента вспомнил начало своей хирургической практики, которое приходилось на время запрета абортов, и подметил существование «отделения криминальных абортов». В то время женщины уходили из жизни в результате осложнений, а уровень летальности доходил до 80%, сообщает «КП-Екатеринбург».