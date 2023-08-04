Запрет на аборты не поддержали в парламенте Свердловской области

Со слов представителя власти, прерывать беременность или отказаться от этой идеи — решение и желание женщины. В свою очередь, отмечает депутат, законопроект, направленный на запрет абортов, может привести к росту «подпольных» хирургических вмешательств. Соответствующие заявление Погудин сделал во время пресс-конференции.