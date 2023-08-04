Житель Нижнего Тагила закрыл кафе, съехал и бросил беременную кошку

Как рассказала тагильчанка Ольга, кошка жила у мужчины, который держал кафе «Красная шапочка» по Ленинградскому проспекту, 110, сейчас там «Монетка». После закрытия бизнеса он съехал с точки оставил животное там, она поселилась в подвале. Как оказалось, кошка была беременна тремя котятами. Она разродилась и сбежала с одним из них. Двое, уже подросшие, выбрались из подвала и теперь неравнодушные соседи ищут им заботливую семью.