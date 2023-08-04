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Житель Нижнего Тагила закрыл кафе, съехал и бросил беременную кошку

4 августа 2023, 07:21
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле неравнодушные люди ищут семью для двух котят, которых родила брошенная хозяином кошка.

Как рассказала тагильчанка Ольга, кошка жила у мужчины, который держал кафе «Красная шапочка» по Ленинградскому проспекту, 110, сейчас там «Монетка». После закрытия бизнеса он съехал с точки оставил животное там, она поселилась в подвале. Как оказалось, кошка была беременна тремя котятами. Она разродилась и сбежала с одним из них. Двое, уже подросшие, выбрались из подвала и теперь неравнодушные соседи ищут им заботливую семью.

Дети были очень худые, испуганные — выживали как могли. Совсем крохи. В итоге я забрала их. У меня своих 5, и внук с аллергией на кошек. Но, своих не бросаем. Котята немного подросли, приучены к горшку, едят все. Очень забавные. Может кто заберет сразу двух? — рассказала редакции TagilCity.ru Ольга, приютившая животных.
Кошки в Нижнем ТагилеКошки в Нижнем Тагиле
Кошки в Нижнем ТагилеКошки в Нижнем Тагиле
Кошки в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru/Ольга Х.

Женщина, приютившая кошек позже рассказала редакции TagilCity.ru, что ей звонил доверенный человек хозяина кафе и выразил готовность забрать котят, но Ольга не намерена отдавать ему животных.

Хозяину этому я котят не отдам. Если они не захотели одну кошку взять, которая, как говорится, верой и правдой им служила, ловила мышей. Худая была, о чем я всегда им говорила. Мы пока не можем пристроить, прошло две недели, они привыкли, ходят в лоток, очень воспитанные. Поим молочком, кормим. Мы очень часто пристраиваем кошек, просим фотоотчет, и просим возвращать животных в случае, если с животным не заладилось, — рассказала редакции Ольга.
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#Юлия Степанова#Животные#Бездомные животные#Кошка#Природа#Эксклюзив#Нижний Тагил
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