Жители Горноуральского пожаловались на новую канаву с навозом от агрокомплекса

Также Александр в момент съемки обратился к Нижнетагильскому лесничеству, в надежде привлечь внимание к погибающему лесу. Напомним, почва на полях, принадлежащих агрокомплексу, была загрязнена, что официально подтверждено. Это, по мнению активистов, является причиной массовой гибели леса. Более того, навоз источает запах, который мучает местных жителей практически перманентно. А содержащиеся в нем вещества — аммиак и сероводород — в больших концентрациях вредны для людей.