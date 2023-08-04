Жители Горноуральского пожаловались на новую канаву с навозом от агрокомплекса

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Местный общественник Александр Ваткин снял происходящее на племенной ферме агрокомплекса «Горноуральский». Это место, где разводят свиней для воспроизводства своего стада. На кадрах он показал, как жидкий навоз по траншее бежит через лес, а также пояснил, что далее все проходит под трассой и в речку Лайка.
Сделали мостик для людей, которые ходят в сады, чтобы они не утонули… Все дальше бежит в лес, — говорит Александр на видеокадрах.
Общественники уверяют, что эта канава была прорыта недавно, специально для того, чтобы выводить из агрокомплекса навоз.
Видимо, встал основной напорный коллектор, а навоз девать некуда, он вытекает наверх, а местные кулибины не нашли ничего умнее, как сформировать канаву и направить всё это добро в лес, а там по уклону в реку, — предположил активист Андрей Гебень в беседе с TagilCity.ru.
Также Александр в момент съемки обратился к Нижнетагильскому лесничеству, в надежде привлечь внимание к погибающему лесу. Напомним, почва на полях, принадлежащих агрокомплексу, была загрязнена, что официально подтверждено. Это, по мнению активистов, является причиной массовой гибели леса. Более того, навоз источает запах, который мучает местных жителей практически перманентно. А содержащиеся в нем вещества — аммиак и сероводород — в больших концентрациях вредны для людей.
Мы сделали запрос в Нижнетагильское лесничество по поводу новой ситуации с лесом и дальнейших действий ведомства.