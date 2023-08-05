Автоколонна с флагами ЧВК «Вагнер» проехала по Екатеринбургу

Автопробег насчитывал порядка 50 машин. Среди участников — семьи и добровольцы, отправлявшие гумпомощь для частной военной компании, а также сами представители ЧВК. Люди, которые принимали участие в событии, говорили о том, что конечным маршрутом пути станет Березовское кладбище, где похоронены «вагнеровцы». У екатеринбуржцев, ехавших в автомобилях с флагами, лица были скрыты банданами.