Автоколонна с флагами ЧВК «Вагнер» проехала по Екатеринбургу

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Автопробег насчитывал порядка 50 машин. Среди участников — семьи и добровольцы, отправлявшие гумпомощь для частной военной компании, а также сами представители ЧВК. Люди, которые принимали участие в событии, говорили о том, что конечным маршрутом пути станет Березовское кладбище, где похоронены «вагнеровцы». У екатеринбуржцев, ехавших в автомобилях с флагами, лица были скрыты банданами.
Издание Ура.ру сообщает, что автопробег не был согласован с представителями местной власти. Министерство общественной безопасности не давало согласия на его проведение.