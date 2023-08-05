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Автоколонна с флагами ЧВК «Вагнер» проехала по Екатеринбургу

5 августа 2023, 11:07
Фото: Е1
Автомобилистов с флагами ЧВК «Вагнер» заметили на улицах Екатеринбурга сегодня, 5 августа. Машины с символикой проехались по столице Свердловской области до улицы Халтурина от OBI.

Автопробег насчитывал порядка 50 машин. Среди участников — семьи и добровольцы, отправлявшие гумпомощь для частной военной компании, а также сами представители ЧВК. Люди, которые принимали участие в событии, говорили о том, что конечным маршрутом пути станет Березовское кладбище, где похоронены «вагнеровцы». У екатеринбуржцев, ехавших в автомобилях с флагами, лица были скрыты банданами.

Автоколонна с флагами ЧВК «Вагнер» проехала по ЕкатеринбургуАвтоколонна с флагами ЧВК «Вагнер» проехала по Екатеринбургу
Автоколонна с флагами ЧВК «Вагнер» проехала по Екатеринбургу
Фото: Е1

Издание Ура.ру сообщает, что автопробег не был согласован с представителями местной власти. Министерство общественной безопасности не давало согласия на его проведение.

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#Екатеринбург#ЧВК#ЧВК "Вагнер"#Автопробег#Авто#Общество#Анна Варнакина
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