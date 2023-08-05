Гроза и ветер: синоптики рассказали о погоде в Нижнем Тагиле в выходные

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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В первый день выходных, 5 августа, в утренние часы столбики термометров достигнут +19 градусов. Днем установится +26 градусов, а вечером ожидается +23. К середине дня прогнозируется ветер до 8 метров в секунду, который незначительно ослабнет под конец дня. В субботу выпадет от 0,2 до 1 миллиметра осадков, сообщили синоптики портала Гисметео.
В воскресенье, 6 августа, температура в течение дня будет варьироваться от +16 до +23 градусов. В ночное время суток выпадет до 0,8 миллиметра осадков, ближе к середине дня начнется гроза, которая принесет до 1,9 миллиметра осадков. В течение всего дня скорость ветра будет меняться от 7 до 8 метров в секунду.