Гроза и ветер: синоптики рассказали о погоде в Нижнем Тагиле в выходные

В воскресенье, 6 августа, температура в течение дня будет варьироваться от +16 до +23 градусов. В ночное время суток выпадет до 0,8 миллиметра осадков, ближе к середине дня начнется гроза, которая принесет до 1,9 миллиметра осадков. В течение всего дня скорость ветра будет меняться от 7 до 8 метров в секунду.