Хабалистые дамы и пьяные мужики. Тагильчане снова жалуются на прокат лошадей в городе

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Жители Нижнего Тагила рассказывают о многочисленных нарушениях, связанных с прокатным бизнесом. Так, например, предприниматели оказывают услуги без предоставления чека, за что могут быть наказаны ФНС. Другие люди отмечают, что запряженная лошадь — гужевая — не может двигаться по тротуару, следовательно по факту нарушений нужно обращаться в ГИБДД.
Тагильчан также смутила фотография, на которой запечатлели спящих прокатчиков. В непосредственной близости от пони стоит детская коляска, а на возвышенности лежит (предположительно, спит) мужчина.
Хабалистые дамы орущие матом, тут же бухающие. Пьяные мужики, которые тут же спят. Бизнес с прокатом лошадей превратился в притон. Куда жаловаться? Всё обосрано лошадьми, смотреть противно! — жалуется Валерия в сообществе «Черный список Тагила».
В комментариях местные жители обсудили возникшую ситуацию. Сфотографированная женщина рассказала, что лежащий мужчина был вовсе не пьян: он почувствовал недомогание и ждал такси. Автор снимка этот тезис опровергла, а также обратила внимание на горы мусора и вонь, возникшие рядом с прокатчиками.
Горожане также негодуют из-за состояние животных, которые вынуждены «работать» на улице, без соответствующих условий, на жаре.
Бедные животные, привлечь бы их жестокое обращение к животным, есть такая статья?! Они напоить наверное забывают, — рассуждает Наталья.