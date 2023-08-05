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Хабалистые дамы и пьяные мужики. Тагильчане снова жалуются на прокат лошадей в городе

5 августа 2023, 06:41
Фото: "Черный список Тагила"

Жители Нижнего Тагила снова жалуются на прокат лошадей

Тагильчане вновь жалуются на предпринимателей, устраивающих катание на лошадях в городе. Со слов местных жителей, люди, сдающие животных в прокат, хамят, прилюдно ругаются матом, распивают алкоголь и не убирают за своими питомцами.

Жители Нижнего Тагила рассказывают о многочисленных нарушениях, связанных с прокатным бизнесом. Так, например, предприниматели оказывают услуги без предоставления чека, за что могут быть наказаны ФНС. Другие люди отмечают, что запряженная лошадь — гужевая — не может двигаться по тротуару, следовательно по факту нарушений нужно обращаться в ГИБДД.

Тагильчан также смутила фотография, на которой запечатлели спящих прокатчиков. В непосредственной близости от пони стоит детская коляска, а на возвышенности лежит (предположительно, спит) мужчина.

Прокатный бизнес в Нижнем ТагилеПрокатный бизнес в Нижнем Тагиле
Прокатный бизнес в Нижнем Тагиле
Фото: "Черный список Тагила"
Хабалистые дамы орущие матом, тут же бухающие. Пьяные мужики, которые тут же спят. Бизнес с прокатом лошадей превратился в притон. Куда жаловаться? Всё обосрано лошадьми, смотреть противно! — жалуется Валерия в сообществе «Черный список Тагила».

В комментариях местные жители обсудили возникшую ситуацию. Сфотографированная женщина рассказала, что лежащий мужчина был вовсе не пьян: он почувствовал недомогание и ждал такси. Автор снимка этот тезис опровергла, а также обратила внимание на горы мусора и вонь, возникшие рядом с прокатчиками.

Горожане также негодуют из-за состояние животных, которые вынуждены «работать» на улице, без соответствующих условий, на жаре.

Бедные животные, привлечь бы их жестокое обращение к животным, есть такая статья?! Они напоить наверное забывают, — рассуждает Наталья.
Ситуацию с катанием на лошадях будут особенно контролировать в День города в Тагиле
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#Анна Варнакина#Прокат#Жалобы#Лошади#ГИБДД#ФНС#Нижний Тагил#Происшествия#Эксклюзив
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