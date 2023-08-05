Хабалистые дамы и пьяные мужики. Тагильчане снова жалуются на прокат лошадей в городе

Жители Нижнего Тагила рассказывают о многочисленных нарушениях, связанных с прокатным бизнесом. Так, например, предприниматели оказывают услуги без предоставления чека, за что могут быть наказаны ФНС. Другие люди отмечают, что запряженная лошадь — гужевая — не может двигаться по тротуару, следовательно по факту нарушений нужно обращаться в ГИБДД.