Инженер и претендентка на звание «Мисс Офис» Полина Хлобыстова о работе и танцах

— Немного было сложно определиться с творческим номером, так как я много чем занимаюсь. Но как-то у меня дома мой молодой человек ходил и пел под музыку, а потом мы начали танцевать. И тогда я приняла решение, что это будет танец.



Танцую я с детства, мне нравиться танцевать. Периодически мы не говорим, что нас что-то тревожит, или не можем выразить какие внутренние эмоции. Танец и музыка — это тот момент, когда ты можешь передать свой внутренний мир, раскрыть свою душу. Мой дедушка говорил: «Пока в твоем сердце живет музыка и ты танцуешь, ты самовыражаешься, а значит живешь полной грудью».