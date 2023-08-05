Инженер и претендентка на звание «Мисс Офис» Полина Хлобыстова о работе и танцах

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
— Стать претенденткой на звание «Мисс Офис» от родного региона — насколько это было сложно и важно? С какими сложностями столкнулись, а что далось легко?
— Я не скажу, что это сложно, ведь мы все туда шли не для победы, а для того, чтоб показать свои таланты, превратиться на миг в принцесс, на которых лицезреют. Открыть для себя что-то новое, интересное, вырваться из рутины обычной жизни и опробовать другие яркие краски, познакомиться и пообщаться с новыми людьми, ведь все мы такие разные. Каждая из нас по-своему красива и у каждой из нас такие разные таланты.
— Расскажите о подготовке творческого номера, с чем связан выбор именно танца?
— Немного было сложно определиться с творческим номером, так как я много чем занимаюсь. Но как-то у меня дома мой молодой человек ходил и пел под музыку, а потом мы начали танцевать. И тогда я приняла решение, что это будет танец.
Танцую я с детства, мне нравиться танцевать. Периодически мы не говорим, что нас что-то тревожит, или не можем выразить какие внутренние эмоции. Танец и музыка — это тот момент, когда ты можешь передать свой внутренний мир, раскрыть свою душу. Мой дедушка говорил: «Пока в твоем сердце живет музыка и ты танцуешь, ты самовыражаешься, а значит живешь полной грудью».
— Какая была атмосфера среди участниц на самом кастинге? Удавалось ли поддерживать друг друга или было только соперничество или наоборот только переживания о своем выступлении?
— Мы были как одна команда, поддерживали друг друга, шутили, смеялись, оказывали помощь друг другу. Даже после конкурса были рады за тех, кто выиграл, не было никакой зависти. Все мы понимали, что, выйдя на эту сцену поучаствовать в конкурсе, мы уже сами для себя победители.
— У вас профессия связана с технической сферой. Расскажите, как женщина справляется с работой инженера. Не встречается ли недоверие от коллег, мол, девушки все гуманитарии?
— На самом деле многие удивляются, когда им говорю, кем я работаю. Как девочка молодая может работать в строительстве, особенно на такой должности? Все представляют, что это все-таки мужская работа. Но сейчас большинство девушек работает на тех должностях, где слова «женственное» ну нет вообще. В наше время девушки обладают сильным духом, могут все и никакие преграды и сложности им нипочем.
Мне нравится моя работа, это то место, где я себя нашла, раскрываюсь с другой стороны. Меня радует, что моя профессия нужна людям, что я работаю в дружном коллективе, где есть креативная команда, нацеленная на динамичное развитие и процветание нашего города и страны. Конечно, бывают недочеты в работе (у всех они в работе есть) на них мы учимся, становимся опытнее, умнее, в коллективе нет никакого осуждения, наоборот есть вера в то, что я справлюсь задачей. Мы справимся, исправим или найдем другой выход из ситуации.
— Где девушке черпать силы и вдохновение для того, чтобы успевать быть профессионалом на работе, заниматься творчеством и следить за внешностью?
— В первую очередь, какая бы ни была работа сложная или какие-то жизненные трудности, как ни было бы тяжело, каждая девушка должна помнить, что она — цветок, который должен расцветать, сиять, она должна быть нежной, ласковой. И как только девушка это поймет и примет, мир открывается другими глазами. Нужно иметь свое определенное хобби, где ты будешь открываться и которое будет тебя вдохновлять на дальнейшее развитие. Окружать себя только теми людьми, которые двигаются с тобой вперед.
Когда ты начинаешь жить с целью, все моментально становится на свои места. Жизнь начинает в буквальном смысле меняться. Твой характер меняется, как и твое тело, ты чувствуешь себя творцом, себя и своего образа в этом мире. Многие люди не понимают нас, смотрят на нас, словно мы безумцы. На самом деле мы часть тех людей, которые не знают слово «невозможно». Все возможно — стоит только захотеть и поверить в себя.