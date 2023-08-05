Мигранты устроили драку на детской площадке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Причина, по которой мигранты устроили переполох, сейчас неизвестна. На место случившегося выезжали сотрудники правоохранительных органов. Полицейские собираются выяснить личности участников потасовки, а также все обстоятельства произошедшего.
На данный момент нет информации о пострадавших. Также в полицию никто из участников драки не обращался. Данные о массовой драке появились в сообществе «Сортировка + Вокзал», сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на городское УМВД.
Ранее мигрант спрятался от полиции в шкафу во время рейда.