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Мигранты устроили драку на детской площадке в Екатеринбурге

5 августа 2023, 10:33
Фото: 1MI
Массовая драка мигрантов произошла в Екатеринбурге на одной из детских площадок города. Местные жители говорят, что потасовка случилась на Сортировке между домами 117 и 119 по Софьи Перовской.

Причина, по которой мигранты устроили переполох, сейчас неизвестна. На место случившегося выезжали сотрудники правоохранительных органов. Полицейские собираются выяснить личности участников потасовки, а также все обстоятельства произошедшего.

На данный момент нет информации о пострадавших. Также в полицию никто из участников драки не обращался. Данные о массовой драке появились в сообществе «Сортировка + Вокзал», сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на городское УМВД.

Ранее мигрант спрятался от полиции в шкафу во время рейда.

В Екатеринбурге мигрант спрятался от полицейских в кухонном шкафу
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Мигрант#Мигранты#Драка#Массовая драка#Полиция
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