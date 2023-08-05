Морковь и помидоры резко подорожали в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Наибольший рост стоимости показали огурцы — они прибавили 10,61% процента цены и торгуются по 89,86 рублей за килограмм. Также подорожали морковь (2,57%), свекла (1,74%) и помидоры (2,21%) — их цены доходят до 76,07, 51,42 и 132,31 рубля за килограмм соответственно.
Кроме овощей выросли ценники на гречку (1,39%), бананы (1,5%), яблоки (1,22%), черный байховый чай (1,99%), сахар-песок (1,49%) и подсолнечное масло (1,21%). Незначительно увеличились цены на сметану, мороженую рыбу, шлифованный рис, хлебобулочные изделия из пшеничной муки.
Подешевели репчатый лук (-1,86%), белокочанная капуста (-0,73%), творог (-0,56%), сыры разных видов (-1,73%) и мука (-1,03%). Также стали дешевле вареная колбаса, сливочное масло, маргарин и стерилизованное молоко.