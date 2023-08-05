Морковь и помидоры резко подорожали в Свердловской области

Наибольший рост стоимости показали огурцы — они прибавили 10,61% процента цены и торгуются по 89,86 рублей за килограмм. Также подорожали морковь (2,57%), свекла (1,74%) и помидоры (2,21%) — их цены доходят до 76,07, 51,42 и 132,31 рубля за килограмм соответственно.