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Морковь и помидоры резко подорожали в Свердловской области

5 августа 2023, 12:17
Фото: 1MI
Свердловскстат опубликовал сравнение цен, зафиксированных в магазинах Свердловской области с 24 по 31 июля 2023 года. Выяснилось, что в регионе резко выросла стоимость овощей, а также некоторых других категорий продуктов.

Наибольший рост стоимости показали огурцы — они прибавили 10,61% процента цены и торгуются по 89,86 рублей за килограмм. Также подорожали морковь (2,57%), свекла (1,74%) и помидоры (2,21%) — их цены доходят до 76,07, 51,42 и 132,31 рубля за килограмм соответственно.

Кроме овощей выросли ценники на гречку (1,39%), бананы (1,5%), яблоки (1,22%), черный байховый чай (1,99%), сахар-песок (1,49%) и подсолнечное масло (1,21%). Незначительно увеличились цены на сметану, мороженую рыбу, шлифованный рис, хлебобулочные изделия из пшеничной муки.

Подешевели репчатый лук (-1,86%), белокочанная капуста (-0,73%), творог (-0,56%), сыры разных видов (-1,73%) и мука (-1,03%). Также стали дешевле вареная колбаса, сливочное масло, маргарин и стерилизованное молоко.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Цены на продукты#Овощи#Свердловскстат#Продукты#Цены
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