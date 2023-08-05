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Мотоциклист погиб в ДТП в Новоуральске после столкновения с LADA

5 августа 2023, 12:54
Фото: Управление Госавтоинспекции
Мотоциклист погиб в ДТП из-за того, что его не пропустил водитель легкового автомобиля. Авария случилась 4 августа в 22 часа в Новоуральске на перекрестке Свердлова-Набережная.

Известно, что молодой человек 2004 года рождения ехал на мотоцикле Honda во встречном направлении. Водитель LADA Granta его не пропустил, несмотря на преимущества у другого участника дорожного движения. Два транспортных средства столкнулись, машина опрокинулась.

Итогом ДТП стала смерть мотоциклиста, который скончался на месте аварии. Житель Новоуральска не смог дождаться приезда докторов. Автовладелец остался здоров, сообщает УГИБДД.

Фото: Управление Госавтоинспекции

Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия правоохранители выяснили, что водитель не был пьян, а на мотоциклисте был застегнутый шлем. О соблюдении скоростного режима мотоциклистом не сообщается.

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#Смерть#Мотоциклист#Авария#ДТП#Новоуральск#Анна Варнакина
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