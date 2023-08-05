Мотоциклист погиб в ДТП в Новоуральске после столкновения с LADA

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Известно, что молодой человек 2004 года рождения ехал на мотоцикле Honda во встречном направлении. Водитель LADA Granta его не пропустил, несмотря на преимущества у другого участника дорожного движения. Два транспортных средства столкнулись, машина опрокинулась.
Итогом ДТП стала смерть мотоциклиста, который скончался на месте аварии. Житель Новоуральска не смог дождаться приезда докторов. Автовладелец остался здоров, сообщает УГИБДД.
Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия правоохранители выяснили, что водитель не был пьян, а на мотоциклисте был застегнутый шлем. О соблюдении скоростного режима мотоциклистом не сообщается.