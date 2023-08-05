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Опасное сливочное масло из Свердловской области угрожает воронежцам

5 августа 2023, 07:19
Фото: 1MI
Фальсификат из Свердловской области отправлен на территорию Воронежской области. Фантомное предприятие якобы расположено в жилом доме, где производств не находится.

Роспотребнадзор по Воронежской области выяснил, что сливочное масло, производителем которого указывается ИП Николаев А.И., сфальсифицировано. Речь о продукции бренда «Крестьянское». Массовая доля жира в сухом веществе, отмеченная на упаковке — 72,5% и 82,5%.

Надзорные ведомства предупреждают воронежцев и предлагают им сообщать о продукте из Свердловской области, если заметят его в магазинах города. Кроме того, были предупреждены различные соцучреждения и департаменты города, которые могут оказаться под угрозой закупки фальсификата.

С помощью компьютера нашли 200 тонн опасного масла в Свердловской области
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#Анна Варнакина#Свердловская область#Сливочное масло#Роспотребнадзор#Фальсификат#Происшествия
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