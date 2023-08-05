Опасное сливочное масло из Свердловской области угрожает воронежцам

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Роспотребнадзор по Воронежской области выяснил, что сливочное масло, производителем которого указывается ИП Николаев А.И., сфальсифицировано. Речь о продукции бренда «Крестьянское». Массовая доля жира в сухом веществе, отмеченная на упаковке — 72,5% и 82,5%.
Надзорные ведомства предупреждают воронежцев и предлагают им сообщать о продукте из Свердловской области, если заметят его в магазинах города. Кроме того, были предупреждены различные соцучреждения и департаменты города, которые могут оказаться под угрозой закупки фальсификата.