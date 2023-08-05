Опасное сливочное масло из Свердловской области угрожает воронежцам

Надзорные ведомства предупреждают воронежцев и предлагают им сообщать о продукте из Свердловской области, если заметят его в магазинах города. Кроме того, были предупреждены различные соцучреждения и департаменты города, которые могут оказаться под угрозой закупки фальсификата.