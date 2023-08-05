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Почти 100 человек попались на нелегальной аренде в Нижнем Тагиле

5 августа 2023, 05:45
Фото: tagilcity.ru
Почти 100 человек в Нижнем Тагиле на незаконной основе сдавали в аренду собственные жилплощади. За 2022 год на нелегальной деятельности попались 98 местных жителей.

Известно, что тагильчане будут оштрафованы из-за того, что не предоставляли в надзорные ведомства сведения о доходах. Об этом сообщает ИА «Все новости», ссылаясь на ФНС № 16 по Свердловской области.

Все местные жители, пойманные на нелегальной сдаче квартир, будут обязаны сдать соответствующие декларации, а после — оплатить пени. Незаконную сдачу жилплощади инспекторы обнаруживают во время работы с правоохранителями и местными УК, а также во время реагирования на жалобы жителей Нижнего Тагила.

Тем не менее, тагильчане перестают использовать «серые» схемы заработка. Так, к 1 июля ФНС получила 324 отчета от арендодателей.

Житель Нижнего Тагила попался на незаконной сдаче в аренду квартиры
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Криминал#Аренда#Незаконное предпринимательство#ФНС#Квартира#Квартиры
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