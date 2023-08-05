Почти 100 человек попались на нелегальной аренде в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
Известно, что тагильчане будут оштрафованы из-за того, что не предоставляли в надзорные ведомства сведения о доходах. Об этом сообщает ИА «Все новости», ссылаясь на ФНС № 16 по Свердловской области.
Все местные жители, пойманные на нелегальной сдаче квартир, будут обязаны сдать соответствующие декларации, а после — оплатить пени. Незаконную сдачу жилплощади инспекторы обнаруживают во время работы с правоохранителями и местными УК, а также во время реагирования на жалобы жителей Нижнего Тагила.
Тем не менее, тагильчане перестают использовать «серые» схемы заработка. Так, к 1 июля ФНС получила 324 отчета от арендодателей.