Почти 100 человек попались на нелегальной аренде в Нижнем Тагиле

Все местные жители, пойманные на нелегальной сдаче квартир, будут обязаны сдать соответствующие декларации, а после — оплатить пени. Незаконную сдачу жилплощади инспекторы обнаруживают во время работы с правоохранителями и местными УК, а также во время реагирования на жалобы жителей Нижнего Тагила.