Покупатель обнаружил опарышей в рыбе из магазина «Светофор» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Житель Нижнего Тагила приобрел рыбу, распаковал ее в домашних условиях и нашел насекомых в продукции. Покупатель утверждает, что черви поселились в продукции раньше, еще до распаковки.
Далее тагильчанин вернулся в торговую точку и обнаружил еще 4 испорченных рыбы. Мужчина указал на просрочку продавцам, которые обвинили в случившемся поставщиков, сообщает АН «Между строк». Деньги горожанину вернули, но товароведы не изъяли партию с прилавков, утверждает свердловчанин.
Магазин принес извинения и пообещал разобраться в случившемся.