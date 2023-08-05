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Покупатель обнаружил опарышей в рыбе из магазина «Светофор» в Нижнем Тагиле

5 августа 2023, 08:24
Фото: 1MI
Мужчина купил сельдь холодного копчения в «Светофоре» по адресу Балакинской, 2 в Нижнем Тагиле и обнаружил в продукте опарышей. Тагильчанин купил рыбу 3 августа в дневное время суток.

Житель Нижнего Тагила приобрел рыбу, распаковал ее в домашних условиях и нашел насекомых в продукции. Покупатель утверждает, что черви поселились в продукции раньше, еще до распаковки.

Далее тагильчанин вернулся в торговую точку и обнаружил еще 4 испорченных рыбы. Мужчина указал на просрочку продавцам, которые обвинили в случившемся поставщиков, сообщает АН «Между строк». Деньги горожанину вернули, но товароведы не изъяли партию с прилавков, утверждает свердловчанин.

Магазин принес извинения и пообещал разобраться в случившемся.

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#Анна Варнакина#Рыба#Черви#Опарыш#Просрочка#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область
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