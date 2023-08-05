Реабилитант из Свердловской области вместе с товарищем до смерти забил воронежца

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Следствие выяснило, что подсудимые отправились пить алкоголь к воронежцу, живущему на улице Красноармейской. В ходе застолья свердловчанин вступил в конфликт с жителем Воронежа, который якобы сообщил о преступлении жителя Свердловской области правоохранителям, в результате чего возбудили уголовное дело. Хозяин квартиры стал отрицать этот факт.
Завязалась потасовка, в ходе которой мужчины избили воронежца. После избиений тот скончался из-за травм. Свердловчанин сознался в содеянном: он ожидает суда в заключении, сообщает пресс-службе регионального СУ СК.