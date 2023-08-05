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Реабилитант из Свердловской области вместе с товарищем до смерти забил воронежца

5 августа 2023, 09:13
Фото: 1MI
28-летний мужчина из Свердловской области, который проходил реабилитацию в специальном центре, вместе с товарищем из Краснодара до смерти забил воронежца. Инцидент случился 31 января 2023 года.

Следствие выяснило, что подсудимые отправились пить алкоголь к воронежцу, живущему на улице Красноармейской. В ходе застолья свердловчанин вступил в конфликт с жителем Воронежа, который якобы сообщил о преступлении жителя Свердловской области правоохранителям, в результате чего возбудили уголовное дело. Хозяин квартиры стал отрицать этот факт.

Завязалась потасовка, в ходе которой мужчины избили воронежца. После избиений тот скончался из-за травм. Свердловчанин сознался в содеянном: он ожидает суда в заключении, сообщает пресс-службе регионального СУ СК.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Криминал#Суд#Реабилитация#Смерть#Избиение
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