Реабилитант из Свердловской области вместе с товарищем до смерти забил воронежца

Следствие выяснило, что подсудимые отправились пить алкоголь к воронежцу, живущему на улице Красноармейской. В ходе застолья свердловчанин вступил в конфликт с жителем Воронежа, который якобы сообщил о преступлении жителя Свердловской области правоохранителям, в результате чего возбудили уголовное дело. Хозяин квартиры стал отрицать этот факт.