Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области 6 августа

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
ФГБУ «Уральское УГМС» сообщает о том, что сохраняется высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса. Людей предупреждают о вероятности теплового удара, опасном дыме и помутнении воздуха.
Местные власти получили сообщение о возможном обрушении слабоукрепленных конструкций, деревьев, сооружений; о риске возникновения ЧС на объектах ТЭК и ЖКХ, ограничении движения и ДТП. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся до вечера 7 августа, объявляются НМУ первой степени опасности.
МЧС также сообщает о том, что вероятны сбои в графике междугородних перевозок из-за ограничения движения на трассах различного значения.