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Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области 6 августа

5 августа 2023, 14:13
Фото: 1MI
Экстренные службы объявляют штормовое предупреждение в некоторых районах Свердловской области. Метеорологи сообщают о том, что 6 августа ожидаются грозы, усиление ветра до 14 метров в секунду и неблагоприятные метеорологические явления.

ФГБУ «Уральское УГМС» сообщает о том, что сохраняется высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса. Людей предупреждают о вероятности теплового удара, опасном дыме и помутнении воздуха.

Местные власти получили сообщение о возможном обрушении слабоукрепленных конструкций, деревьев, сооружений; о риске возникновения ЧС на объектах ТЭК и ЖКХ, ограничении движения и ДТП. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся до вечера 7 августа, объявляются НМУ первой степени опасности.

МЧС также сообщает о том, что вероятны сбои в графике междугородних перевозок из-за ограничения движения на трассах различного значения.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Штормовое предупреждение#НМУ#Погода#Природа
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