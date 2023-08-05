Выходные объявлены траурными днями в Реже из-за погибших на СВО бойцов

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, кем были скончавшиеся в боях мужчины. Один из них, Владимир Носков, служил фельдшером: он скончался при попытке эвакуировать получившего ранения военного, это не смогли оставить без внимания враги и расстреляли мужчину. Военнослужащий ушел из жизни во время выполнения гуманитарной миссии.
Двое других — Федор Данилов и Александр Брюханов, — также скончались героически. Об этом омбудсмен рассказала на личной странице во «ВКонтакте». На два дня в Реже объявлен траур: на административных зданиях спустили флаги в память о подвиге погибших бойцов.