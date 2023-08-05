Выходные объявлены траурными днями в Реже из-за погибших на СВО бойцов

Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, кем были скончавшиеся в боях мужчины. Один из них, Владимир Носков, служил фельдшером: он скончался при попытке эвакуировать получившего ранения военного, это не смогли оставить без внимания враги и расстреляли мужчину. Военнослужащий ушел из жизни во время выполнения гуманитарной миссии.