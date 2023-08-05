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Выходные объявлены траурными днями в Реже из-за погибших на СВО бойцов

5 августа 2023, 09:05
Фото: 1MI
Три жителя Режа скончались на СВО. В городе объявлены два дня траура по ушедшим из жизни бойцам — суббота и воскресенье.

Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, кем были скончавшиеся в боях мужчины. Один из них, Владимир Носков, служил фельдшером: он скончался при попытке эвакуировать получившего ранения военного, это не смогли оставить без внимания враги и расстреляли мужчину. Военнослужащий ушел из жизни во время выполнения гуманитарной миссии.

Двое других — Федор Данилов и Александр Брюханов, — также скончались героически. Об этом омбудсмен рассказала на личной странице во «ВКонтакте». На два дня в Реже объявлен траур: на административных зданиях спустили флаги в память о подвиге погибших бойцов.

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#Анна Варнакина#Смерть#Погибшие#Траур#Происшествия#Реж#Татьяна Мерзлякова
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