12-летний подросток задержан в Ирбите за управление мотоциклом без прав и шлема

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Инспекторы выяснили, что мальчик взял транспорт у отца без спроса. После этого он рещил покататься, но инспекторы ДПС его остановили.
На место сразу был вызван отец мальчика и инспекторы ПДН. Также сразу были составлены протоколы по отстранению ребенка от управления. Дорожные полицейские планируют провести беседу с родителями мальчика.
ГИБДД предупреждает, что родители должны контролировать и не допускать управления транспортом ребенком. Также нельзя приобретать транспорт для своих детей. К тому же ответственность за правонарушения возлагается на родителей.