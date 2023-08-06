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12-летний подросток задержан в Ирбите за управление мотоциклом без прав и шлема

6 августа 2023, 06:51
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Ирбите автоинспекторами был задержан 12-летний подросток. Он управлял мотоциклом без специального шлема, а также у него не было прав. Случился инцидент 5 августа.

Инспекторы выяснили, что мальчик взял транспорт у отца без спроса. После этого он рещил покататься, но инспекторы ДПС его остановили.

На место сразу был вызван отец мальчика и инспекторы ПДН. Также сразу были составлены протоколы по отстранению ребенка от управления. Дорожные полицейские планируют провести беседу с родителями мальчика.

ГИБДД предупреждает, что родители должны контролировать и не допускать управления транспортом ребенком. Также нельзя приобретать транспорт для своих детей. К тому же ответственность за правонарушения возлагается на родителей.

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#Ирина Кирилова#Дети#Инцидент#Задержание#Мотоцикл#Происшествия#Ирбит
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