Мэрия Серова задолжала почти 700 тысяч рублей за горячую воду

Напомним, ранее администрация Екатеринбурга расторгла контракты на строительство общественных туалетов с подрядчиком. Причиной стал конфликт. В начале мая 2023 года власти провели конкурс на строительство восьми модульных туалетов. Их требовалось установить в разные районы города. По условиям контракта, все работы надо было завершить до 17 июля 2023 года. Подрядчик в сроки не уложился, а потому в мэрии решили расторгнуть контракт и начали искать новую компанию. Однако руководитель компании-подрядчика с этим не согласен и намерен обратиться в суд.