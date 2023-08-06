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Мэрия Серова задолжала почти 700 тысяч рублей за горячую воду

6 августа 2023, 09:10
Фото: 1MI
Администрация Серова выплатит теплоснабжающей компании «Вертикаль» почти 700 тысяч рублей за горячую воду. Решение вынесено Арбитражным судом Свердловской области.

Согласно решению суда, «Вертикаль» и администрация заключили договор на поставку горячей воды в свободные жилые помещения, а также на объекты теплоснабжения. Однако, по данным истца, ответчик не выполнил свои обязательства.

Напомним, ранее администрация Екатеринбурга расторгла контракты на строительство общественных туалетов с подрядчиком. Причиной стал конфликт. В начале мая 2023 года власти провели конкурс на строительство восьми модульных туалетов. Их требовалось установить в разные районы города. По условиям контракта, все работы надо было завершить до 17 июля 2023 года. Подрядчик в сроки не уложился, а потому в мэрии решили расторгнуть контракт и начали искать новую компанию. Однако руководитель компании-подрядчика с этим не согласен и намерен обратиться в суд.

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#Ирина Кирилова#Вода#Мэрия#Контракт#Суд#Экономика#Свердловская область#Серов
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