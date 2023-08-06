Неизвестные на кроссовере оставили собаку на остановке в Нижнем Тагиле и уехали

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
Из салона красного кроссовера была выпущена собака, сообщила очевидица в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Машина тронулась, собака истошно скуля побежала вслед за ней. Глядя на это у очевидцев и проезжающих мимо водителей, думаю у всех сжималось сердце… — сообщает очевидица.
По словам женщины, собака бежала за машиной вдоль моста, но хозяева не остановились. Что стало с собакой дальше, женщина не знает.
Однако, оказалось, что с собакой все хорошо. По словам ее владелицы Натальи, собаку она также подобрала в прошлом году. Он теперь живет у нее.
Но есть привычка, всегда сопровождает мою машину вдоль моста до первой своротки (метров там так 30, поэтому бежать там ему не долго, и бежит если что от дома, а не из салона авто выкидывается), потом бежит спокойно домой, — рассказала Наталья.
Она отметила, что запирать собаку бесполезно, так как она пролазит под забором. Кроме того, собака бегает на пробежки с хозяйкой. Наталья добавила, что животное никто из салона не вышвыривал, а только высадили.