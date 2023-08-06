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Неизвестные на кроссовере оставили собаку на остановке в Нижнем Тагиле и уехали

6 августа 2023, 05:51
Фото: 1MI
Неизвестные оставили собаку на конечной остановке маршрута №15 в Нижнем Тагиле. Это случилось поздно вечером 3 августа.

Из салона красного кроссовера была выпущена собака, сообщила очевидица в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Машина тронулась, собака истошно скуля побежала вслед за ней. Глядя на это у очевидцев и проезжающих мимо водителей, думаю у всех сжималось сердце… — сообщает очевидица.

По словам женщины, собака бежала за машиной вдоль моста, но хозяева не остановились. Что стало с собакой дальше, женщина не знает.

Однако, оказалось, что с собакой все хорошо. По словам ее владелицы Натальи, собаку она также подобрала в прошлом году. Он теперь живет у нее.

Но есть привычка, всегда сопровождает мою машину вдоль моста до первой своротки (метров там так 30, поэтому бежать там ему не долго, и бежит если что от дома, а не из салона авто выкидывается), потом бежит спокойно домой, — рассказала Наталья.

Она отметила, что запирать собаку бесполезно, так как она пролазит под забором. Кроме того, собака бегает на пробежки с хозяйкой. Наталья добавила, что животное никто из салона не вышвыривал, а только высадили.

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#Собака#Хозяева#Остановка#Очевидцы#Природа#Нижний Тагил#Ирина Кирилова
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