Патологоанатом из Сухого Лога получил срок за хранение оружия

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Мужчине 68 лет, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. Собеседник отметил, что коллекция патологанатома изначально привлекла внимание сотрудников ФСБ.
Мужчина незаконно покупал и переделывал холощеное оружие в боевое. Также дома у него была обнаружена взрывчатка. Приговор уже вступил в законную силу.
По данным Mash, мужчине грозил срок до 15 лет лишения свободы. Приговор был смягчен по причине того, что он является единственным специалистом в округе. Кроме того, мужчине дали хорошую характеристику на работе. А также у него имеется инвалидность второй группы.