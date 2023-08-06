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Патологоанатом из Сухого Лога получил срок за хранение оружия

6 августа 2023, 05:08
Фото: 1MI
Патологоанатом получил штраф в размере 200 тысяч рублей и семь лет лишения свободы условно за хранение оружия и патронов.

Мужчине 68 лет, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. Собеседник отметил, что коллекция патологанатома изначально привлекла внимание сотрудников ФСБ.

Мужчина незаконно покупал и переделывал холощеное оружие в боевое. Также дома у него была обнаружена взрывчатка. Приговор уже вступил в законную силу.

По данным Mash, мужчине грозил срок до 15 лет лишения свободы. Приговор был смягчен по причине того, что он является единственным специалистом в округе. Кроме того, мужчине дали хорошую характеристику на работе. А также у него имеется инвалидность второй группы.

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