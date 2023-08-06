Пиломатериал с личинками пытались провезти из Свердловской области в Казахстан

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Произошло это в начале августа. Партия вывозилась из Тугулыма, сообщили в ведомстве.
Черные усачи Monochamus — это вредители для древесины. Они повреждают неокоренные лесоматериалы на этапах заготовки, хранения, переработки и транспортировке. Наибольший вред от этих насекомых получают леса.
В мае из Свердловской области уже пытались провезти зараженную партию в Армению. Она тогда также была заражена личинками. Партия в 600 кубометров в результате не была пропущена.