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Пиломатериал с личинками пытались провезти из Свердловской области в Казахстан

6 августа 2023, 04:42
Фото: tagilcity.ru
42 кубометра хвойного пиломатериала пытались провезти в Казахстан из Свердловской области. Отправка была остановлена, так как партия заражена черным еловым усачом. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по региону.

Произошло это в начале августа. Партия вывозилась из Тугулыма, сообщили в ведомстве.

Черные усачи Monochamus — это вредители для древесины. Они повреждают неокоренные лесоматериалы на этапах заготовки, хранения, переработки и транспортировке. Наибольший вред от этих насекомых получают леса.

В мае из Свердловской области уже пытались провезти зараженную партию в Армению. Она тогда также была заражена личинками. Партия в 600 кубометров в результате не была пропущена.

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#Ирина Кирилова#Лес#Порода#Хвоя#Таможня#Экономика#Свердловская область
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