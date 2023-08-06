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Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки уменьшилась в шесть раз

6 августа 2023, 05:19
Фото: 1MI
В Свердловской области за сутки площадь лесных пожаров сократилась с 512 до 86 гектаров. Такие данные приводит «Авиалесоохрана» на утро 5 августа.

На помощь с тушением лесных возгораний Свердловской области пришли на помощь 102 сотрудника «Авиалесоохраны». Из них привлечены два летчика-наблюдателя с тюменской авиабазы, а также 50 сотрудников лесопожарного центра, расположенного в Архангельске.

Напомним, по всей Свердловской области продолжается работа контрольных патрульных групп. Их задача заключается в том, чтобы не допускать ухудшения ситуации с пожарами в Свердловской области. В состав патрульных групп входят сотрудники лесничеств, минприроды, а также правоохранителей, МЧС и добровольцев.

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