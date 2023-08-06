Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки уменьшилась в шесть раз

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
На помощь с тушением лесных возгораний Свердловской области пришли на помощь 102 сотрудника «Авиалесоохраны». Из них привлечены два летчика-наблюдателя с тюменской авиабазы, а также 50 сотрудников лесопожарного центра, расположенного в Архангельске.
Напомним, по всей Свердловской области продолжается работа контрольных патрульных групп. Их задача заключается в том, чтобы не допускать ухудшения ситуации с пожарами в Свердловской области. В состав патрульных групп входят сотрудники лесничеств, минприроды, а также правоохранителей, МЧС и добровольцев.