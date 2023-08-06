Пробка образовалась из-за столкновения болшегрузов на трассе Пермь-Екатеринбург

Напомним, 5 августа на трассе под Нижнетуринском произошла авария по вине нетрезвой женщины без прав. Она везла с собой ребенка. Женщина ехала в сторону Качканара с небезопасной скоростью. Она не справилась с управлением и вылетела с трассы. Помимо выписанных административных штрафов теперь женщине грозит и уголовная ответственность.