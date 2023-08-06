tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Изображение материала

Пробка образовалась из-за столкновения болшегрузов на трассе Пермь-Екатеринбург

6 августа 2023, 11:00
Фото: ГИБДД по Свердловской области
На 283 километре трассы Первь-Екатеринбург образовалась пробка вследствие аварии с участием двух грузовиков. Об этом рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Подробности на данный момент неизвестны. Автоинспекторы регулируют движение транспорта. Они поочередно пропускают потоки машин.

Напомним, 5 августа на трассе под Нижнетуринском произошла авария по вине нетрезвой женщины без прав. Она везла с собой ребенка. Женщина ехала в сторону Качканара с небезопасной скоростью. Она не справилась с управлением и вылетела с трассы. Помимо выписанных административных штрафов теперь женщине грозит и уголовная ответственность.

Пьяная мать без прав устроила ДТП с ребенком на трассе в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Мотоциклист погиб в ДТП в Новоуральске после столкновения с LADAПодробности массового ДТП на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле рассказали в ГИБДДЖителя Нижнего Тагила будут судить за смерть пенсионера в ДТП на Южном подъезде
#Ирина Кирилова#18+#Авария#Грузовик#ГИБДД#ДТП#Екатеринбург
Подпишитесь
Жители Горноуральского пожаловались на новую канаву с навозом от агрокомплекса
4 августа, 11:21
Штормовое предупреждение из-за дождей и ветра продлено в Свердловской области
Сегодня, 10:00
Инженер и претендентка на звание «Мисс Офис» Полина Хлобыстова о работе и танцах
Вчера, 12:38
Мэрия Серова задолжала почти 700 тысяч рублей за горячую воду
Сегодня, 09:10
Хабалистые дамы и пьяные мужики. Тагильчане снова жалуются на прокат лошадей в городе
Вчера, 06:41
Двое жителей Нижнего Тагила покорили Эверест
Сегодня, 10:16