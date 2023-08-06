Пропавшая по дороге домой пенсионерка из Краснотурьинска найдена мертвой

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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25 июля женщину заметили на выезде из Карпинска в сторону Волчанска. Однако 6 августа в МО МВД «Краснотурьинский» сообщили, что женщина мертва.
Напомним, в Екатеринбурге был найден мертвым пропавший отец 5-летней девочки. Он увез дочку за 20 километров от дома и оставил во дворе. Сам он уехал, но пообещал, что скоро вернется. Мужчина не вернулся, а девочку вечером заметили прохожие и позвонили в полицию. На следующий день отца ребенка обнаружили неподалеку.