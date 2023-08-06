Пьяная мать без прав устроила ДТП с ребенком на трассе в Свердловской области

В отношении водителя составлен протокол за нетрезвое вождение без прав. Автомобиль был изъят и помещен на штрафстоянку. Также матери грозит уголовная ответственность. Дополнительно информация о ДТП направлена в ПДН для привлечение водителя к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.