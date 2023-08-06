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Пьяная мать без прав устроила ДТП с ребенком на трассе в Свердловской области

6 августа 2023, 08:59
Нетрезвая женщина, которая была лишена прав, устроила ДТП на трассе в Свердловской области. В момент аварии с ней в автомобиле находился ее ребенок. Инцидент случился вечером 5 августа под Нижнетуринском.

По предварительной информации, 35-летняя женщина за рулем Chevrolet Niva ехала в сторону Качканара с небезопасной скоростью. В какой-то момент она не справилась с управлением и съехала с дороги с последующим опрокидыванием.

В результате аварии 5-летняя девочка получила травмы. Однако госпитализация ей не потребовалась. Перевозился ребенок по всем правилам, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Полицейские установили, что водитель является жительницей Лесного. Она вместе с дочерью ехала с дачи домой, а авто принадлежит ее супругу. Прав женщина была лишена еще в 2014 году за нетрезвое вождение.

Алкотестер зафиксировал у нее содержание 0,870 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении водителя составлен протокол за нетрезвое вождение без прав. Автомобиль был изъят и помещен на штрафстоянку. Также матери грозит уголовная ответственность. Дополнительно информация о ДТП направлена в ПДН для привлечение водителя к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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#Ирина Кирилова#18+#Авария#Дети#Пострадавшие#Водитель#ДТП#Свердловская область
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