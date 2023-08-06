Пьяная мать без прав устроила ДТП с ребенком на трассе в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
По предварительной информации, 35-летняя женщина за рулем Chevrolet Niva ехала в сторону Качканара с небезопасной скоростью. В какой-то момент она не справилась с управлением и съехала с дороги с последующим опрокидыванием.
В результате аварии 5-летняя девочка получила травмы. Однако госпитализация ей не потребовалась. Перевозился ребенок по всем правилам, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Полицейские установили, что водитель является жительницей Лесного. Она вместе с дочерью ехала с дачи домой, а авто принадлежит ее супругу. Прав женщина была лишена еще в 2014 году за нетрезвое вождение.
Алкотестер зафиксировал у нее содержание 0,870 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В отношении водителя составлен протокол за нетрезвое вождение без прав. Автомобиль был изъят и помещен на штрафстоянку. Также матери грозит уголовная ответственность. Дополнительно информация о ДТП направлена в ПДН для привлечение водителя к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.