Пять газовых котельных в Нижнем Тагиле будут модернизированы до конца года

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
На эти цели Свердловская область получит более 600 миллионов рублей. Средства выделяются в рамках нацпроекта «Чистый воздух». В котельных появится новое оборудование — это является одной из главных задач, сообщили в департаменте информполитики региона.
Подрядчиком уже проведено обследование, разработана проектная документация, полечено заключение госэкспертизы и начаты строительные работы. Износ котельных составляет до 77%. Они были введены в эксплуатацию с 1966 по 1978 года.
В общей сложности на реализацию проекта «Чистый воздух» Нижний Тагил получит 1,6 миллиарда рублей за два года. Средства планируется потратить на экологический транспорт и газификацию.