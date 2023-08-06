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Пять газовых котельных в Нижнем Тагиле будут модернизированы до конца года

6 августа 2023, 05:41
Фото: 1MI
Пять газовых котельных в Нижнем Тагиле планируется переостнастить и реконструировть до конца 2023 года. Это делается для того, чтобы уменьшить выбросы в воздух.

На эти цели Свердловская область получит более 600 миллионов рублей. Средства выделяются в рамках нацпроекта «Чистый воздух». В котельных появится новое оборудование — это является одной из главных задач, сообщили в департаменте информполитики региона.

Подрядчиком уже проведено обследование, разработана проектная документация, полечено заключение госэкспертизы и начаты строительные работы. Износ котельных составляет до 77%. Они были введены в эксплуатацию с 1966 по 1978 года.

В общей сложности на реализацию проекта «Чистый воздух» Нижний Тагил получит 1,6 миллиарда рублей за два года. Средства планируется потратить на экологический транспорт и газификацию.

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#Ирина Кирилова#ГАЗ#Модернизация#Нацпроект#Чистый воздух#Город#Касается каждого#Свердловская область
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