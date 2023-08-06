Ребенок попал под колеса авто в Нижнем Тагиле при попытке перебежать дорогу

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:31
Кроме того, два автомобиля получили повреждения. Участники аварии теперь ищут очевидцев, видеорегистратор которых мог записать момент аварии. Инцидент случился вечером 4 августа.
Мальчик в результате ДТП получил ушиб голени, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, 3 августа в Екатеринбурге тоже случилась авария с участием ребенка. Трехлетний мальчик ехал на беговеле и его сюила иномарка Lifan Solano. В результате ребенок попал в больницу. Его состояние низвестно. Наезд случился по причине того, что водитель поздно увидел ребенка на дороге.