tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Изображение материала

Ребенок попал под колеса авто в Нижнем Тагиле при попытке перебежать дорогу

6 августа 2023, 07:29
Фото: 1MI
Ребенок пострадал в результате ДТП на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле. Шестилетний пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.

Кроме того, два автомобиля получили повреждения. Участники аварии теперь ищут очевидцев, видеорегистратор которых мог записать момент аварии. Инцидент случился вечером 4 августа.

Мальчик в результате ДТП получил ушиб голени, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, 3 августа в Екатеринбурге тоже случилась авария с участием ребенка. Трехлетний мальчик ехал на беговеле и его сюила иномарка Lifan Solano. В результате ребенок попал в больницу. Его состояние низвестно. Наезд случился по причине того, что водитель поздно увидел ребенка на дороге.

Мотоциклист погиб в ДТП в Новоуральске после столкновения с LADA
Узнать подробнее
Читайте также:
Подробности массового ДТП на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле рассказали в ГИБДДСемилетняя девочка из Екатеринбурга сломала ногу в ДТПЖителя Нижнего Тагила будут судить за смерть пенсионера в ДТП на Южном подъезде
#Ирина Кирилова#18+#Инцидент#Дети#Авария#Ребенок#Пострадавшие#ДТП#Нижний Тагил
Подпишитесь
Жители Горноуральского пожаловались на новую канаву с навозом от агрокомплекса
4 августа, 11:21
Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области 6 августа
Вчера, 14:13
Инженер и претендентка на звание «Мисс Офис» Полина Хлобыстова о работе и танцах
Вчера, 12:38
Пять газовых котельных в Нижнем Тагиле будут модернизированы до конца года
Сегодня, 05:41
Хабалистые дамы и пьяные мужики. Тагильчане снова жалуются на прокат лошадей в городе
Вчера, 06:41
Морковь и помидоры резко подорожали в Свердловской области
Вчера, 12:17