Ребенок попал под колеса авто в Нижнем Тагиле при попытке перебежать дорогу

Напомним, 3 августа в Екатеринбурге тоже случилась авария с участием ребенка. Трехлетний мальчик ехал на беговеле и его сюила иномарка Lifan Solano. В результате ребенок попал в больницу. Его состояние низвестно. Наезд случился по причине того, что водитель поздно увидел ребенка на дороге.