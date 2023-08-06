Штормовое предупреждение из-за дождей и ветра продлено в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
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Updated Сегодня, 10:02
Так, в Екатеринбурге с самого утра и до вечера ожидаются дожди и грозы. Однако ветер ожидается северный в пределах 5 метров в секунду. При этом температура воздуха не превысит 22 градусов тепла.
В Нижнем Тагиле также ожидаются дожди. Однако не с самого утра, а примерно с 11:00. Осадки прогнозируются до конца дня. Ветер также ожидается с северного направления с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха достигнет +22 градусов.