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Штормовое предупреждение из-за дождей и ветра продлено в Свердловской области

6 августа 2023, 10:00
Фото: 1MI
7 августа местами в Свердловской области прогнозируются сильные дожди и вечер с порывами до 15 метров в секунду. В МЧС призвали граждан быть осторожнее и внимательнее в данный период.

Так, в Екатеринбурге с самого утра и до вечера ожидаются дожди и грозы. Однако ветер ожидается северный в пределах 5 метров в секунду. При этом температура воздуха не превысит 22 градусов тепла.

В Нижнем Тагиле также ожидаются дожди. Однако не с самого утра, а примерно с 11:00. Осадки прогнозируются до конца дня. Ветер также ожидается с северного направления с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха достигнет +22 градусов.

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#Ирина Кирилова#Погода#Дождь#Гроза#Ливень#Природа#Свердловская область
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