Штормовое предупреждение из-за дождей и ветра продлено в Свердловской области

В Нижнем Тагиле также ожидаются дожди. Однако не с самого утра, а примерно с 11:00. Осадки прогнозируются до конца дня. Ветер также ожидается с северного направления с порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха достигнет +22 градусов.