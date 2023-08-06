Собака напала на трехлетнюю девочку на детской площадке в Екатеринбурге

По словам матери, в парке было много народа, так как открывалась детская площадка. Девочка скатилась с одной горки и пошла на другую. Там стояла женщина с маленькой собакой. Неожиданно последняя укусила девочку за ногу. Владельца собаки, по словам мамы девочки, заявила, что дочь сама спровоцировала животное. При этом на нем не было намордника.