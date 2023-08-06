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Собака напала на трехлетнюю девочку на детской площадке в Екатеринбурге

6 августа 2023, 09:38
Фото: 1MI
Собака напада на трехлетнего ребенка во время прогулки на детской площадке. Инцидент случился в Екатеринбурге вечером 5 августа в парке Чкалова.

По словам матери, в парке было много народа, так как открывалась детская площадка. Девочка скатилась с одной горки и пошла на другую. Там стояла женщина с маленькой собакой. Неожиданно последняя укусила девочку за ногу. Владельца собаки, по словам мамы девочки, заявила, что дочь сама спровоцировала животное. При этом на нем не было намордника.

Женщина вызвала скорую помощь. Пока медики приехали, владелица собаки уже ушла. Девочку отвезли в больницу. Там ей обработали рану и назначили курс лечения от бешенства. На данный момент неизвестно, заражена ли собака. Поэтому мама девочки ищет хозяйку, чтобы это уточнить.

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